Криминал

Сына упавшего с обрыва основателя Mango заподозрили в убийстве отца

2 минуты чтения 12:11 | Обновлено: 12:42

Резонансное дело о гибели основателя модной империи Mango Исака Андика переквалифицировали с несчастного случая на возможное убийство. Основным подозреваемым стал его сын Джонатан Андик, сообщает El País со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Испанский миллиардер погиб в горах в декабре прошлого года. Он сорвался с обрыва высотой около 150 метров во время прогулки недалеко от Барселоны. В момент трагедии с ним находился только его сын.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Показания Джонатана Андика на допросах, как отмечают СМИ, были противоречивыми. Он оставил много неясностей и описал события, которые не совпали с результатами осмотра места происшествия.

Несмотря на это, в ходе первоначального расследования следователи не нашли признаков преступления и закрыли дело как несчастный случай. Однако минувшей весной вскрылись новые обстоятельства. В частности, в распоряжении полиции оказались дополнительные свидетельства, в том числе показания партнера основателя Mango, который рассказал о напряженных отношениях между отцом и сыном. После этого расследование возобновили, а судья изменил статус Джонатана Андика со свидетеля на подозреваемого.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Семья миллиардера уже заявила, что «уверена в скорейшем завершении расследования и доказательстве невиновности Джонатана». Каталонская полиция от комментариев отказалась.

Исак Андик открыл первый магазин Mango в Барселоне в 1984 году. Со временем бренд вырос в одну из крупнейших модных сетей Европы. У компании около 2800 магазинов в 120 странах и более 16 тысяч сотрудников. Состояние Андика Forbes оценивал в 4,5 миллиарда долларов.

