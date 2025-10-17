Сына упавшего с обрыва основателя Mango заподозрили в убийстве отца

Резонансное дело о гибели основателя модной империи Mango Исака Андика переквалифицировали с несчастного случая на возможное убийство. Основным подозреваемым стал его сын Джонатан Андик, сообщает El País со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Испанский миллиардер погиб в горах в декабре прошлого года. Он сорвался с обрыва высотой около 150 метров во время прогулки недалеко от Барселоны. В момент трагедии с ним находился только его сын.

Показания Джонатана Андика на допросах, как отмечают СМИ, были противоречивыми. Он оставил много неясностей и описал события, которые не совпали с результатами осмотра места происшествия.

Несмотря на это, в ходе первоначального расследования следователи не нашли признаков преступления и закрыли дело как несчастный случай. Однако минувшей весной вскрылись новые обстоятельства. В частности, в распоряжении полиции оказались дополнительные свидетельства, в том числе показания партнера основателя Mango, который рассказал о напряженных отношениях между отцом и сыном. После этого расследование возобновили, а судья изменил статус Джонатана Андика со свидетеля на подозреваемого.

Семья миллиардера уже заявила, что «уверена в скорейшем завершении расследования и доказательстве невиновности Джонатана». Каталонская полиция от комментариев отказалась.

Исак Андик открыл первый магазин Mango в Барселоне в 1984 году. Со временем бренд вырос в одну из крупнейших модных сетей Европы. У компании около 2800 магазинов в 120 странах и более 16 тысяч сотрудников. Состояние Андика Forbes оценивал в 4,5 миллиарда долларов.