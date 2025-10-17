EN
EN
Политика

Вопрос передачи Tomahawk Украине поставлен на паузу

17:09 | Обновлено: 18:38

Планы по передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk, которые были объявлены одной из ключевых тем предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, поставлены на паузу. Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

«Я думаю, что пока еще будет поставлен на паузу вопрос о Tomahawk, но весь остальной спектр вопросов будет обсуждаться», — сообщил он в эфире телемарафона «Единые новости». По словам Чернева, вопросы касаются, в частности, поставок систем ПВО и создания совместных предприятий.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Поставка крылатых ракет Tomahawk должна была стать одной из ключевых тем личных переговоров президентов США и Украины, запланированных на 17 октября в Вашингтоне. Однако, как сообщало агентство Reuters, после телефонного разговора с Владимиром Путиным, появились сомнения, что Трамп все еще придерживается своих планов. Отмечалось, что диалог «усилил опасения европейцев относительно капитуляции Вашингтона перед Москвой».

После разговора с Путиным американский президент провел встречу с журналистами в Белом доме. Bloomberg обратил внимание, что «тон Трампа в четверг был иным». По данным агентства, республиканец «по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным».

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что задал Путину вопрос о возможных поставках крылатых ракет Украине. По его словам, Путину эта идея не понравилась и он попытался отговорить главу Белого дома от поставок. «Конечно, он пытался. А вы думали он скажет: „Прошу, продайте Украине эти ракеты, я был бы очень благодарен?“» — сказал республиканец, отвечая на вопрос журналиста.

О других деталях разговора американский президент пообещал лично проинформировать Зеленского во время встречи.


