EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Ограбивший банк россиянин отказался от лишних денег

2 минуты чтения 09:18 | Обновлено: 09:29

В Новокузнецке вооруженный мужчина в маске ограбил отделение банка. Как сообщается, его добычей стали 100 тысяч рублей. При этом грабитель отказался от большей суммы. Видео ограбления, вероятно, снятое одним из случайных свидетелей, распространилось в сети.

На кадрах мужчина, одетый во все черное и с медицинской маской на лице обращается к сотруднику отделения: «Все, хватит, закрывай пакет». «У нас еще есть деньги», — отвечает ему женский голос за кадром. «Не надо», — говорит мужчина. «Почему?» — спрашивает его тот же женский голос. После этого грабитель явно начал нервничать, вероятно, посчитав, что сотрудница отделения тянет время, и пригрозил ей выстрелить.

Региональное информационное агентство «Кузбасс» уточняет, что ограбление произошло по адресу проспект Металлургов дом 51. Согласно данным сервиса Google Maps, по этому адресу в Новокузнецке находится отделение «Совкомбанка».

На момент публикации заметки официальные источники или представители банка о происшествии ничего не сообщали.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах и боялся за семью. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

В августе мужчина и женщина в медицинских масках ограбили отделение «Почты России» в Москве. Как сообщала столичная прокуратура, угрожая сотрудникам почты предметом, «конструктивно схожим с пистолетом», они потребовали передать им наличные деньги. После этого грабители скрылись, их добычей стала сумма в 4,8 миллиона рублей.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Baza уточнял, что грабители попали в отделение почты через служебный вход, дверь которого «по какой-то причине была не закрыта».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах и боялся за семью. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке