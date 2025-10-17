Ограбивший банк россиянин отказался от лишних денег

В Новокузнецке вооруженный мужчина в маске ограбил отделение банка. Как сообщается, его добычей стали 100 тысяч рублей. При этом грабитель отказался от большей суммы. Видео ограбления, вероятно, снятое одним из случайных свидетелей, распространилось в сети.

На кадрах мужчина, одетый во все черное и с медицинской маской на лице обращается к сотруднику отделения: «Все, хватит, закрывай пакет». «У нас еще есть деньги», — отвечает ему женский голос за кадром. «Не надо», — говорит мужчина. «Почему?» — спрашивает его тот же женский голос. После этого грабитель явно начал нервничать, вероятно, посчитав, что сотрудница отделения тянет время, и пригрозил ей выстрелить.

Региональное информационное агентство «Кузбасс» уточняет, что ограбление произошло по адресу проспект Металлургов дом 51. Согласно данным сервиса Google Maps, по этому адресу в Новокузнецке находится отделение «Совкомбанка».

На момент публикации заметки официальные источники или представители банка о происшествии ничего не сообщали.

В августе мужчина и женщина в медицинских масках ограбили отделение «Почты России» в Москве. Как сообщала столичная прокуратура, угрожая сотрудникам почты предметом, «конструктивно схожим с пистолетом», они потребовали передать им наличные деньги. После этого грабители скрылись, их добычей стала сумма в 4,8 миллиона рублей.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Baza уточнял, что грабители попали в отделение почты через служебный вход, дверь которого «по какой-то причине была не закрыта».