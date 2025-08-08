EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина и женщина в масках ограбили отделение «Почты России» в Москве

2 минуты чтения 10:36 | Обновлено: 10:45

В Москве двое неизвестных совершили вооруженное ограбление одного из отделений «Почты России». Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ограбление произошло утром 8 августа в отделении почты на улице Медиков. Двое неизвестных, мужчина и женщина, лица которых, по данным 112, были скрыты медицинскими масками, вошли в помещение и, угрожая предметом, «конструктивно схожим с пистолетом», заставили сотрудников передать им наличные деньги. После этого злоумышленники скрылись. 

В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, добычей грабителей стали 4,8 миллиона рублей. 

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

«Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности»,— говорится в сообщении силовиков.

Телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные анонимные источник, пишет, что грабители попали в здание почтового отделения через служебный вход, который «по какой-то причине был не закрыт».

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Позже эту информацию подтвердил ТАСС, ссылаясь на источники среди силовиков. По данным агентства, в момент ограбления в помещении находился один сотрудник отделения «Почты России». Телеканал «Москва 24» добавил, что работник почты не пострадал.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования