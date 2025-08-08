Мужчина и женщина в масках ограбили отделение «Почты России» в Москве

В Москве двое неизвестных совершили вооруженное ограбление одного из отделений «Почты России». Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ограбление произошло утром 8 августа в отделении почты на улице Медиков. Двое неизвестных, мужчина и женщина, лица которых, по данным 112, были скрыты медицинскими масками, вошли в помещение и, угрожая предметом, «конструктивно схожим с пистолетом», заставили сотрудников передать им наличные деньги. После этого злоумышленники скрылись.

В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, добычей грабителей стали 4,8 миллиона рублей.

«Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности»,— говорится в сообщении силовиков.

Телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные анонимные источник, пишет, что грабители попали в здание почтового отделения через служебный вход, который «по какой-то причине был не закрыт».

Позже эту информацию подтвердил ТАСС, ссылаясь на источники среди силовиков. По данным агентства, в момент ограбления в помещении находился один сотрудник отделения «Почты России». Телеканал «Москва 24» добавил, что работник почты не пострадал.