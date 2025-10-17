Цены на российскую нефть рухнули

Цена на нефть российской марки Urals впервые с весны упала ниже 50 долларов за баррель. Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, в балтийском порту Приморск котировки 15 октября опускались до 47,4 доллара за баррель.
Российская нефть упала в цене на фоне пятимесячного минимума базовой стоимости нефти марки Brent, а также выросших транспортных расходов, отмечает агентство. Накануне РБК отмечал, что российская нефть дешевеет несмотря на состоявшийся между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого они договорились о встрече в венгерском Будапеште.
В свою очередь, издание Trading Economics утверждает, что к падению цен на российское сырье до минимальных с мая значений привела публикация свежих данных о росте нефтяных запасов в США, которые оказались выше прогнозов. Еще одним фактором, как сообщается, стала неразбериха вокруг закупок нефти из России индийскими компаниями.
Так, 17 октября Reuters сообщил, что два крупных нефтеперерабатывающих завода в Индии закупили у американской компании Exxon Mobil в общей сложности четыре миллиона баррелей сырой гаянской нефти. Одновременно представитель Белого дома заявил, что по итогам проведенных переговоров Индия согласилась сократить закупки российского сырья вдвое.
Ранее Трамп неоднократно требовал прекратить закупки российских энергоносителей, включая нефть от Китая, Индии и стран-членов Евросоюза. Пекин и Нью-Дели сначала ответили отказом, после чего США ввели на продукцию из этих стран дополнительные импортные пошлины. В свою очередь, ЕС заключил с США соглашение, в рамках которого обязался прекратить закупать российский сжиженный природный газ.