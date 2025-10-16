СМИ анонсировали вечерний разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 16 октября, пишет медиа Axios со ссылкой на анонимный источник.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал международный телефон разговор Путина, который должен состояться в этот день. Он не рассказал, кто будет собеседником Путина, а 15 октября сообщал, что Кремлю ничего не известно о возможном звонке Трампа.

По словам источника Axios, глава Белого дома планирует обсудить с Путиным войну в Украине, звонок состоится за день до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белый дом отказался дать комментарий по этой теме.

Журналисты отмечают, что на прошлой неделе Трамп рассказал Зеленскому о новом ультиматуме, который он планирует выдвинуть при общении с российской стороной. США считают, что Москве нужно дать выбор между проведением серьезных мирных переговоров и поставками Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Ранее издание Politico со ссылкой на украинские источники писало, что Зеленский якобы рассказал депутатам поддерживающей его партии «Слуга народа», что офис президента Украины ожидает реального перемирия после «последнего крупного» сухопутного наступления России и «суровой» зимы.

Трамп же заявлял о подготовке Украиной собственного наступления, США рассматривают возможность поддержать его. Этот вопрос, как и передачу Tomahawk, политик планирует обсудить с Зеленским во время встречи 17 октября.

Также СМИ рассказали о причине изменения отношения Трампа к России — по данным Politico, это произошло после встречи президента США и Путина на Аляске. Трамп оказался недоволен тем, что саммит освещался в СМИ в качестве «триумфа Путина», а позже увидел, что российские войска продолжили наносить удары по Украине.