США обвинили Индию в финансировании войны в Украине

Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта в Украине. Соответствующее заявление, как передает агентство Reuters, сделал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Он пояснил, что речь идет о закупках российской нефти, которые индийские власти продолжают, несмотря на возражения США. При этом Миллер подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп «очень четко заявил, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России».

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«Люди были бы шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это поразительный факт. Индия позиционирует себя как одного из наших самых близких друзей в мире, но они не принимают нашу продукцию. Они вводят для нас огромные пошлины», — заявил Миллер.

Ранее Трамп уже выступал с критикой в адрес индийских властей, поводом для которой послужили закупки российских энергоносителей и военной техники. Американский президент тогда грозил ввести в этой связи импортные пошлины в отношении продукции из Индии, а также упоминал о некоем «штрафе».

В свою очередь, в Нью-Дели на эти заявления отреагировали, сообщив, что «приняли их к сведению». При этом представители индийского правительства выразили надежду на заключение с США справедливого торгового соглашения.

1 августа Вашингтон объявил о введении в отношении индийских продуктов импортных пошлин в размере 25%. Комментируя это решение, Трамп сказал, что слышал о планах индийского правительства отказаться от закупок российских энергоносителей.

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В то же время агентство Reuters сообщило, что после решения Белого дома некоторые крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы перестали закупать нефть у российских поставщиков. Также агентство писало о нескольких вставших на якорь танкерах, перевозивших сырую российскую нефть для покупателей в Индии.

Однако газета в выходные The New York Times, ссылаясь на индийских высокопоставленных чиновников, утверждала, что нефтеперерабатывающие заводы Индии продолжат закупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа обложить страну пошлинами.