Мужчина сломал ногу сожительнице из-за разделки свиной головы

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который сломал ногу своей 45-летней сожительнице из-за разделки свиной головы. Об этом со ссылкой на прокуратуру Партизанского района сообщает агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел в Минске. По версии следствия, в дом, где проживал обвиняемый вместе с сожительницей пришел знакомый. Вместе с обвиняемым они распивали алкогольные напитки, когда женщина напомнила сожителю об обещании разделать свиную голову.

По данным прокуратуры, мужчина отказал женщине и тогда она обратилась за помощью к гостю. Эта просьба не понравилась обвиняемому и тогда между сожителями началась ссора. Из ревности мужчина два раза ударил женщину по голове, а затем отпинал ее ногу, наступив на нее. Сообщается, что гость попытался остановить обвиняемого, однако тот выгнал его из дома.

После нападения женщина попросила сожителя вызвать скорую помощь, однако тот отказал ей. Тогда женщина самостоятельно вызвала бригаду, которая позднее увезла ее в больницу.

После госпитализации у женщины диагностировали перелом конечности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения ( ч. 1 ст. 149 УК). Сообщается, что по этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее уже имел проблемы с законом, судимость погашена. Вину он полностью признал. Согласно заключению эксперта, обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма», — рассказал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.

По его данным, в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

