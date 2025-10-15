EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина сломал ногу сожительнице из-за разделки свиной головы

2 минуты чтения 17:04 | Обновлено: 17:05

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который сломал ногу своей 45-летней сожительнице из-за разделки свиной головы. Об этом со ссылкой на прокуратуру Партизанского района сообщает агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел в Минске. По версии следствия, в дом, где проживал обвиняемый вместе с сожительницей пришел знакомый. Вместе с обвиняемым они распивали алкогольные напитки, когда женщина напомнила сожителю об обещании разделать свиную голову.

По данным прокуратуры, мужчина отказал женщине и тогда она обратилась за помощью к гостю. Эта просьба не понравилась обвиняемому и тогда между сожителями началась ссора. Из ревности мужчина два раза ударил женщину по голове, а затем отпинал ее ногу, наступив на нее. Сообщается, что гость попытался остановить обвиняемого, однако тот выгнал его из дома.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

После нападения женщина попросила сожителя вызвать скорую помощь, однако тот отказал ей. Тогда женщина самостоятельно вызвала бригаду, которая позднее увезла ее в больницу.

После госпитализации у женщины диагностировали перелом конечности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения ( ч. 1 ст. 149 УК). Сообщается, что по этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее уже имел проблемы с законом, судимость погашена. Вину он полностью признал. Согласно заключению эксперта, обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма», — рассказал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

По его данным, в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что россиянин избил жену ноутбуком за просмотр сериала ночью. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, а в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой