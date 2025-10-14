EN
Интернет и мемы

Wi-Fi-роутер оказался способен следить за людьми

2 минуты чтения 16:58 | Обновлено: 17:00

Ученые из Технологического института Карлсруэ (KIT) провели исследование и выяснили, что человека можно идентифицировать по Wi-Fi-сигналам, даже если у него нет при себе никаких устройств. Отмечается, что достаточно просто пройти мимо кафе с работающей беспроводной сетью и маршрутизатор сможет зафиксировать присутствие человека по отражению радиоволн и распознать его. 

«Эта технология превращает каждый роутер в потенциальный инструмент слежки. Если вы регулярно проходите мимо кафе, в котором работает сеть Wi-Fi, вас могут незаметно идентифицировать и впоследствии распознать — например, государственные органы или компании», — заявил Юлиан Тодт из Института информационной безопасности и надежности KIT (KASTEL).

В новом исследовании приняли участие 197 человек. С помощью алгоритмов машинного обучения специалисты смогли идентифицировать участников практически со 100-процентной точностью — вне зависимости от их походки, положения тела или ракурса. Причем для анализа использовались только сигналы Wi-Fi, которые передают обычные интернет-роутеры.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

Сообщается, что в отличие от других методов, вроде использования камер видеонаблюдения или лидаров, такой подход не требует установки специального оборудования. Достаточно стандартного Wi-Fi-роутера и доступа к данным, которые устройства отправляют в виде обратной связи при подключении к сети. Эти данные, известные как beamforming feedback information (BFI), передаются в незашифрованном виде и позволяют формировать радиовизуализацию окружающего пространства, отмечают ученые.

«Наблюдая за тем, как распространяются радиоволны, мы можем воссоздать “картину” того, что вокруг и кто там находится. Это похоже на работу обычной камеры, только вместо света мы используем радиоволны. Поэтому не важно, есть ли у вас при себе устройство с Wi-Fi — достаточно, чтобы рядом работали другие Wi-Fi-устройства», —  рассказал профессор в KASTEL Торстен Струфе.

Ученый признал, что «технология очень мощная», но в то же время она может представлять серьезную угрозу для конфиденциальности — особенно в странах с авторитарными режимами.  В связи с этим авторы исследования призывают внедрить защитные меры при разработке нового стандарта Wi-Fi IEEE 802.11bf, который, по их мнению, может сделать такую слежку доступной.

