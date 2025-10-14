В России предложили ввести потолок цен на бензин

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить лимиты цен на бензин на автозаправках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмом президента союза Антона Шапарина главе ФАС Максиму Шаскольскому.

По данным газеты, максимальную стоимость топлива предлагается рассчитывать, исходя из средней стоимости бензина в каждом регионе в аналогичный день прошлого года, к которой прибавляется инфляция.

«В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля», — заявил Шапарин.

Он добавил, что регулирование стоимости бензина со стороны государства работает только в отношении «вертикально интегрированных компаний», в то время как независимые АЗС могут свободно устанавливать собственные цены. В качестве примера президент НАС рассказал, что на некоторых заправках 92-й бензин стоит больше 70 рублей за литр, что превышает среднерыночную стоимость топлива примерно на четыре рубля.

«Такое отклонение не может не наводить на мысли о том, что отдельные игроки пытаются извлечь сверхприбыль на фоне публикаций в некоторых СМИ о возможном дефиците топлива», — отметил Шапарин. По его словам, ранее Минэнерго начало проверки АЗС и потребовало от их владельцев обосновать рост цен. Шапарин утверждает, что некоторые заправочные станции повышают цены выше уровня инфляции в надежде, что их эти проверки не коснутся или что им удастся привести убедительное объяснение роста цен.

«Именно поэтому есть смысл в разработке единой, прозрачной и понятной для всех участников рынка нормативной базы по регулированию цен на АЗС», — заключит президент НАС.

Ранее некоторые российские регионы на фоне нехватки топлива ввели ограничение на объем продаваемого бензина в одни руки. С топливным кризисом, по данным «Известий», столкнулись жители как минимум 10 регионов, а в некоторых из них это привело к закрытию заправок. При этом The Moscow Times насчитало более 20 таких регионов. Рост цен и нехватку бензина эксперты объяснили участившимися атаками украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и транспортной инфраструктуре.