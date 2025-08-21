EN
Экономика

СМИ рассказали о причинах роста цен на бензин

2 минуты чтения 18:36 | Обновлено: 18:37

Стоимость бензина АИ-95 в России превысила 82 рубля за литр, увеличившись на 55% с начала года и на 8% — с начала августа. Эксперты объяснили Financial Times, что перебои связаны с участившимися украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам, а также по транспортной инфраструктуре.

По данным издания, атаки беспилотников приводят к задержкам в железнодорожных перевозках и авиасообщении, поэтому россияне чаще путешествуют на автомобилях, повышая спрос на бензин. Пытаясь сдержать рост цен, власти запретили весь экспорт бензина.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика

Запрет на продажу бензина другим странам увеличил объем внутреннего российского рынка на 150 тысяч тонн, однако цены продолжили расти. Аналитик Центра ценовых индексов, входящего в Газпромбанк, Давид Мартиросян отметил, что это говорит о сохраняющемся дефиците предложения на внутреннем рынке.

С Мартиросяном согласился и аналитик московской брокерской компании «Финам» Сергей Кауфман. «Даже при запрете на экспорт внутренний спрос удовлетворяется не полностью. А отсутствие опубликованной статистики по запасам усиливает беспокойство на рынке», — сказал он.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир

По подсчетам Кауфмана, около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя. По данным ВСУ, с начала июля были атакованы как минимум четыре крупных российских НПЗ. Генштаб Украины в отчете об ударе по заводу в Сызрани 15 августа намекнул, что продолжит удары. «Продолжение следует», — написали украинские военные.

О том, что Россия может ограничить экспорт бензина, в конце июля написало агентство Reuters. Собеседники издания сообщили, что пока принято решение о запрете до конца сентября.

