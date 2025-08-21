СМИ рассказали о причинах роста цен на бензин

Стоимость бензина АИ-95 в России превысила 82 рубля за литр, увеличившись на 55% с начала года и на 8% — с начала августа. Эксперты объяснили Financial Times, что перебои связаны с участившимися украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам, а также по транспортной инфраструктуре.
По данным издания, атаки беспилотников приводят к задержкам в железнодорожных перевозках и авиасообщении, поэтому россияне чаще путешествуют на автомобилях, повышая спрос на бензин. Пытаясь сдержать рост цен, власти запретили весь экспорт бензина.
Запрет на продажу бензина другим странам увеличил объем внутреннего российского рынка на 150 тысяч тонн, однако цены продолжили расти. Аналитик Центра ценовых индексов, входящего в Газпромбанк, Давид Мартиросян отметил, что это говорит о сохраняющемся дефиците предложения на внутреннем рынке.
С Мартиросяном согласился и аналитик московской брокерской компании «Финам» Сергей Кауфман. «Даже при запрете на экспорт внутренний спрос удовлетворяется не полностью. А отсутствие опубликованной статистики по запасам усиливает беспокойство на рынке», — сказал он.
По подсчетам Кауфмана, около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя. По данным ВСУ, с начала июля были атакованы как минимум четыре крупных российских НПЗ. Генштаб Украины в отчете об ударе по заводу в Сызрани 15 августа намекнул, что продолжит удары. «Продолжение следует», — написали украинские военные.
О том, что Россия может ограничить экспорт бензина, в конце июля написало агентство Reuters. Собеседники издания сообщили, что пока принято решение о запрете до конца сентября.