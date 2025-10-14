EN
Криминал

Парень зарезал знакомого из-за «давнего желания убить человека»

2 минуты чтения 17:26 | Обновлено: 17:27

В Санкт-Петербурге 19-летний юноша с помощью молотка и ножа убил своего одноклассника 2005 года рождения. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«В ходе предварительного следствия установлено, что между знакомыми молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После совершения преступления он вызвал скорую медицинскую помощь и попытался свести счеты с жизнью, однако ему была оказана помощь и он доставлен в больницу», — говорится в нем.

В ведомстве также отметили, что при осмотре места происшествия там были изъяты нож и молоток, а также одежда подозреваемого со следами крови. Кроме того, в той же квартире обнаружены «устройства для употребления наркотиков».

Как сообщается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

В свою очередь, региональный новостной портал 78.ру, ссылаясь на телеграм-канал предполагаемого убийцы, сообщил, что тот давно вынашивал планы совершить преступление.

«Я ищу край безумия и жестокости, чтобы знать, когда хуже уже и быть не может. Я ненавижу этот мир и его людей, я ненавижу себя», — говорится в одной из записей там.

При этом, как утверждает издание, на допросе молодой человек не только не отрицал своей вины, но и признался, что давно хотел убить человека и действовал без какого-либо внешнего давления.

