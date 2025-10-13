Подросток зарезал 14-летнюю сверстницу и соседку

В городе Шелехов в Иркутской области произошло двойное убийство, по обвинению в совершении которого задержан 14-летний подросток. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале Следственного комитета (СК).

«12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом», — говорится в нем.

Позже обе пострадавшие скончались от полученных ран в больнице. Как сообщили в СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному подростку. По данным телеграм-канала 112, задержавшим его полицейским он сообщил, что «так случайно получилось».

В конце сентября стало известно о нападении с ножом, которое в городе Зима в Иркутской области ученик одной из местных школ совершил на своего одноклассника.

«14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили тогда по этому поводу в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни и здоровья нет. Сотрудниками СК по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК) и халатности (ч.1 ст.293 УК).