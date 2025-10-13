EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Подросток зарезал 14-летнюю сверстницу и соседку

2 минуты чтения 10:35

В городе Шелехов в Иркутской области произошло двойное убийство, по обвинению в совершении которого задержан 14-летний подросток. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале Следственного комитета (СК).

«12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом», — говорится в нем.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

Позже обе пострадавшие скончались от полученных ран в больнице. Как сообщили в СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному подростку. По данным телеграм-канала 112, задержавшим его полицейским он сообщил, что «так случайно получилось».

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

В конце сентября стало известно о нападении с ножом, которое в городе Зима в Иркутской области ученик одной из местных школ совершил на своего одноклассника.

«14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили тогда по этому поводу в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни и здоровья нет. Сотрудниками СК по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК) и халатности (ч.1 ст.293 УК).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой