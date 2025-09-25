Школьник напал на одноклассника с ножом

В городе Зима в Иркутской области ученик одной из местных школ напал на своего одноклассника с ножом. Сообщение об этом было опубликовано на сайте регионального управления Следственного комитета.

«14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в нем.

В ведомстве уточнили, что пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни и здоровья нет. Сотрудниками СК по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК) и халатности (ч.1 ст.293 УК).

Образцовый капиталист Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит? Экономика 38 минут чтения

В марте стало известно о нападении школьника с ножом на одноклассника в одном из образовательных учреждений города Юрга в Кемеровской области. Как сообщалось, пострадавший получил ножевое ранение и ему потребовалась медицинская помощь.

По данным местных силовиков, нападавший и его жертва долгое время конфликтовали, а получившему впоследствии ранение школьнику поступали угрозы. При этом в местном СК утверждали, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних местной полиции не приняли своевременные меры и пытались скрыть инцидент.

В связи с этим по факту произошедшего начали доследственную проверку, а затем возбудили уголовное дело по статье о халатности должностных лиц (ст. 293 УК).

Самый разыскиваемый монах Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре Общество 13 минут чтения

В апреле нападение с ножом в одной из школ Подмосковья привело к смерти ученика. Как сообщалось, между 14-летним и девятилетним учащимися произошел конфликт, в результате которого старший ударил младшего ножом. Ранение оказалось смертельным, медикам не удалось спасти ребенка.