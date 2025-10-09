EN
Европарламент захотел сбивать российские самолеты

2 минуты чтения 15:30 | Обновлено: 16:42

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны Европы сбивать российские военные самолеты, которые нарушают их воздушное пространство. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

В документе говорится, что парламентарии поддержат любые инициативы, которые позволят Евросоюзу «предпринимать соразмерные действия» в ответ на подобные инциденты. В тексте также осуждаются эскалационные действия России, связанные с нарушением воздушных границ стран ЕС. При этом резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению для институтов ЕС.

Первые сообщения о российских беспилотниках в небе над Европой появились в сентябре. Так, 10 сентября, по данным Варшавы, в воздушное пространство Польши вторглось около 20 дронов. Премьер-министр страны Дональд Туск тогда назвал произошедшее «масштабной провокацией».

Позже Москву обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии и Германии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты. Правда, чуть позже генсек альянса Марк Рютте смягчил риторику и добавил, что сбивать их стоит только при прямой угрозе гражданам и военным, а в противном случае следует просто сопровождать.

По информации Bloomberg, членам ЕС пока не удается согласовать единую реакцию на предполагаемые провокации России. Они расходятся во мнениях относительно того, насколько жесткими должны быть ответные меры. Министр обороны Германии Борис Писториус, например, призвал к осторожности. Он считает, что уничтожение российских самолетов может завести Европу в «эскалационную ловушку» Владимира Путина. Польша и страны Балтии, напротив, выступают за более решительные действия. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не видит пространства для обсуждения и пригрозил сбивать воздушные цели при повторных нарушениях.

Ранее Financial Times сообщала, что страны НАТО обсуждают также возможность более активных ответных мер на действия России. Среди предложений — развертывание «стены беспилотников» вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, чтобы те могли наносить удары по российским воздушным целям.

