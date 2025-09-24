СМИ: страны НАТО разошлись во мнениях о российской угрозе

Внутри НАТО возникли серьезные разногласия по поводу ответа на вторжения российской авиации в воздушное пространство альянса. Партнеры спорят о том, насколько жесткими должны быть меры, и пока не могут прийти к консенсусу, сообщает Bloomberg.

По информации издания, мнения звучат очень разные. Так, министр обороны Германии Борис Писториус на заседании правительства в Берлине призвал к осторожности. Он предупредил, что уничтожение российских самолетов может завести Европу прямиком в «эскалационную ловушку» Владимира Путина. «Хладнокровие — это не трусость и не страх, а ответственность перед своей страной и миром в Европе», — подчеркнул министр.

В то же время Польша и страны Балтии выступают за более жесткую линию, говорится в статье. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «не видит пространства для обсуждения» и пригрозил сбивать воздушные цели в случае повторных нарушений. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал НАТО «показать силу» и обновить правила применения оружия так, чтобы открытие огня стало реальной альтернативой, если Россия продолжит провокации. А президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, призвал «не переусердствовать, но быть достаточно твердыми, потому что Россия понимает только силу».

США, как отмечает Bloomberg, демонстрируют неоднозначную позицию. Президент Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что поддерживает союзников НАТО в намерении сбивать российские самолеты, но оговорился, что поддержка Вашингтона будет зависеть «от обстоятельств». При этом госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что стандартная политика альянса — перехват, а не уничтожение чужих самолетов, если те не атакуют.

Поводом для дискуссий стали новые инциденты нарушения воздушного пространства альянса со стороны России. Эстония потребовала внеочередных заседаний НАТО и Совбеза ООН после того, как три российских истребителя вошли в ее воздушное пространство над Финским заливом. Ранее российские беспилотники нарушили границы Польши и Румынии. А на текущей неделе военный самолет с министром обороны Испании на борту испытал перебои GPS при подлете к Литве, напоминает Bloomberg.

Ранее Financial Times также поднимала тему разногласий внутри альянса и раздраженности Вашингтона, который все чаще упрекает страны Балтии за сильную «идеологическую мотивированность» в своей антироссийской позиции. В администрации Трампа, по данным издания, происходящее называют «эстонизацией» европейской внешней политики.