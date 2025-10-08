Учитель тайно снимал школьниц под юбкой во время экзамена

В Великобритании 51-летний преподаватель тайно снимал под юбкой школьниц 14 и 15 лет. В ходе расследования в его телефоне обнаружили и десятки других порнографических снимков, на которых были изображены дети. Об этом пишет Harborough Mail.

Стюарт Норрис работал учителем математики в Thomas Estley Community College. Сообщается, что время пробных экзаменов GCSE (General Certificate of Secondary Education), которые сдают ученики для получения аттестата об общем среднем образовании, мужчина тайно снимал на свой смартфон школьниц под юбкой.

По факту произошедшего полиция задержала Норриса и начала расследование. В ходе следственных мероприятий силовики обнаружили в телефоне преподавателя порнографический контент, который он скачивал в интернете. Отмечается, что речь идет о десятках фотографий и видео с детьми, которые он хранил в отдельных папках под названиями «Sexy Schoolgirls» («сексуальные школьницы») и «Young» («молодые»).

Мужчина признал себя виновным. Суд изначально приговорил его к десяти месяцам лишения свободы условно. Норриса также обязали пройти реабилитационную программу для лиц, совершивших сексуализированные преступления, и занесли в список таких преступников на десять лет.

Спустя некоторое время осужденный нарушил условия приговора, из-за чего был отправлен в тюрьму. Кроме того, Комиссия по рассмотрению случаев неправомерного поведения учителей лишила его права преподавать на неопределенный срок без возможности обжаловать это решение. При этом комиссия отметила, что не увидела признаков раскаяния в поведении Норриса.

В августе стало известно, что 64-летний преподаватель годами насиловал учениц школы, в которой он работал. По данным Fox 40, Ким Уилсон основал в учебном заведении медиа-клуб, где желающие могли попробовать себя в роли журналистов или обучиться основам медиа.

Отмечалось, что на протяжении всего периода своей работы Уилсон поодиночке заводил в студию своих учениц и совершал «действия сексуального характера», записывая все это на камеру. Кроме того мужчина насиловал девочек и в собственном доме, куда приводил их под предлогом участия в мероприятиях.