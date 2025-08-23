EN
Криминал

Учитель годами насиловал желающих обучиться основам медиа школьниц

2 минуты чтения 13:31 | Обновлено: 13:37

Суд в США приговорил 64-летнего учителя Кима Уилсона к 215 годам тюрьмы за систематическое сексуализированное насилие в отношении учениц школы, в которой он преподавал. Об этом пишет Fox 40.

По данным телеканала, Уилсон долгое время работал учителем начальных классов в школе Del Paso Heights, расположенной в городе Сакраменто, штат Калифорния. В учебном заведении мужчина основал медиа-клуб, где желающие могли обучиться основам медиа и попробовать себя в роли журналистов. Для этого администрация школы выделила учителю отдельную студию. 

Прокуроры рассказали, что на протяжении всего периода своей работы Уилсон заводил учениц в студию поодиночке и совершал «действия сексуального характера», записывая все это на камеру. Кроме того, как сообщается, учитель насиловал девочек и в собственном доме, куда приводил их под предлогом участия в мероприятиях.

Узнав о сексуализированных преступлениях мужчины, детективы пришли к нему в дом с обыском, где обнаружили секс-игрушки, искусственные гениталии детского размера и детский торс с искусственными гениталиями. Кроме того, в доме были найдены видеозаписи, на которых были зафиксированы эпизоды насилия. Отмечается, что материалы хранились на кассетах VHS, DVD-дисках и других цифровых носителях. 

По данным прокуратуры, эти записи охватывают период в несколько лет, что свидетельствует о систематическом характере преступлений. Уточняется, что в материалах содержатся кадры, на которых в момент совершения насилия он принуждает учениц смотреть в камеру. 

В феврале этого года Уилсон признал себя виновным по девяти пунктам обвинения в совершении развратных действий в отношении ребенка, а также признал ответственность по многочисленным обвинениям, выдвинутым несколькими пострадавшими.

В пятницу судья Сатнам Ратту вынес мужчине приговор в виде 215 лет лишения свободы.

