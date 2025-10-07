EN
Экономика

Российские авиакомпании могут лишиться каждого третьего самолета

2 минуты чтения 14:44 | Обновлено: 16:34

Российские авиакомпании могут потерять до трети своего авиапарка уже к 2030 году. Такой «пессимистичный прогноз» озвучили в Росавиации, сообщает «Интерфакс».

Как заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, в обозначенные сроки из эксплуатации выведут 339 самолетов и 200 вертолетов. По его словам, из общего числа самолетов, которые перестанут использовать, 230 являются отечественными, и среди них есть машины, эксплуатирующиеся уже 40–60 лет. Еще 109 самолетов — иностранного производства. Среди вертолетов, которые могут покинуть парк авиакомпаний, 190 — российские и 10 — зарубежные.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

На данный момент, по данным Росавиации, в стране действуют 76 авиакомпаний, выполняющих 99% всех пассажирских и грузовых рейсов. Их совокупный парк насчитывает 1135 машин, из которых в регулярной эксплуатации находятся 1088.

Ранее представители авиационной отрасли отмечали, что часть иностранных самолетов, остающихся в России после введения санкций, продолжает летать благодаря «каннибализации» — разбору других бортов на запчасти. По информации СМИ, власти официально узаконили эту процедуру еще в конце 2022 года. Они также разрешили устанавливать на зарубежные самолеты неоригинальные иностранные компоненты, не предусмотренные эксплуатационной документацией разработчиков. В конце сентября стало известно, что в качестве доноров запчастей для пассажирских бортов впервые начали использовать грузовые самолеты.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой источники сообщило, что Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции против авиационной отрасли.

В обращении, по данным агентства, Москва называет действующие ограничения «незаконными» и утверждает, что они нарушают принципы равного доступа государств к международной авиационной инфраструктуре. Российская сторона также раскритиковала закрытие воздушного пространства для своих авиакомпаний и запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов за рубежом.

