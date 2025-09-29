EN
Экономика

СМИ: в России впервые «каннибализируют» грузовые самолеты ради пассажирских

2 минуты чтения 12:42

Компания «Волга-Днепр» передаст восемь грузовых самолетов Boeing «Аэрофлоту», они будут использоваться для разбора на запчасти, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Сумма сделки составила около 130 миллионов долларов, она может привести к первой в истории российской авиации передаче грузовых самолетов для использования в качестве донора запчастей для пассажирских. На рынке, как отмечают журналисты, договоренность назвали «крайне выгодной» для «Аэрофлота».

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Самолеты «Волга-Днепр» будут переданы входящим в «Аэрофлот» компаниям «Россия» и «Победа» в финансовый лизинг, позже они станут собственностью этих компаний. Завершение сделки ожидается в ближайшее время.

Со ссылкой на источник журналисты пишут, что сделка была профинансирована за счет средств Фонда национального благосостояния России. Передаваемые самолеты не были учтены при согласовании сделки по продаже «Волга-Днепр» компании «ЕАС Групп».

По данным журналистов, обсуждение этой сделки началось еще в 2024 году, а в 2023 году самолеты группы «Волга-Днепр» хотела купить другая российская компания, S7. Эта сделка не состоялась — стороны не смогли договориться об условиях ее завершения.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

«Коммерсантъ» отмечает, что источники на рынке не верят в использование по назначению «Победой» и «Россией» передаваемых самолетов — вероятно, их запчасти будут использованы для собственного авиапарка компаний. Рынок грузоперевозок переживает спад, а закупка такого же объема комплектующих обойдется примерно в два раза дороже, чем их покупка у группы «Волга-Днепр», считает собеседник журналистов.

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев рассказал журналистам, что еще одним вариантом использования грузовых самолетов может быть их обмен на пассажирские лайнеры на вторичном рынке при посредничестве компаний из «дружественных» стран. Переоборудование их в пассажирские он считает маловероятным из-за высокой стоимости работ.


