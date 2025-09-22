СМИ: Россия попросила смягчить некоторые санкции Запада

Российские власти обратились в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) ООН с просьбой ослабить санкции против авиационной отрасли России. Особенно Москва недовольна ситуацией с закупкой запчастей для самолетов, пишет Reuters со ссылкой на документы и анонимные источники.

В материале отмечается, что эту просьбу Россия просит рассмотреть на саммите ИКАО, который будет проходить в канадском Монреале с 23 сентября по 3 октября. Одновременно Москва будет добиваться избрания в руководящий совет ИКАО, членом которого она была до полномасштабного вторжения в Украину.

Москва, как утверждают журналисты, ссылается на «незаконность» введенных против российской авиационной отрасли ограничений. В обращении России к ИКАО критикуется также закрытие для российских авиакомпаний воздушных пространств 37 государств и запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов.

Журналисты отмечают, что с февраля 2022 года Россия оказалась отрезана от мировой инфраструктуры обслуживания воздушных судов — ей пришлось закупать запчасти для более чем 700 самолетов непрямыми схемами импорта. Однако российский парк самолетов продолжает стареть — не все необходимые запчасти получается привезти по «серым» схемам импорта. Это может привести к тому, что часть самолетов может быть «заземлена».

По данным журналистов, Россия обратилась к ИКАО с этой просьбой после того, как США сняли санкции с беларусского авиаперевозчика «Белавиа», которые были введены за поддержку Минском российского вторжения в Украину. Одновременно Вашингтон разрешил и техническое обслуживание некоторых судов западного производства.

Просьбы России уже вызвали публичный ответ некоторых государств. Так, Канада заявила, что не поддержит избрание Москвы в руководящий совет ИКАО. Российские власти не комментировали данную информацию и не заявляли, что планируют направить такую просьбу в адрес ИКАО.