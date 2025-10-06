Глава Пентагона научился обманывать свидетельствующий о старте секретных операций «индекс пиццы»

Глава министерства войны США Пит Хегсет сообщил, что научился обманывать «индекс пиццы» — показатель, использующийся для отслеживания возможного начала секретных операций. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала Fox News.

Журналист задал Хегсету вопрос об аккаунте в социальной сети X, который отслеживает загруженность пиццерий возле Пентагона, чтобы предсказать начало военных операций США. Вероятно, речь идет об аккаунте Pentagon Pizza Report, авторы которого сравнивают актуальные данные о текущей загруженности пиццерий со средними показателями этих же заведений в другие дни.

Также сотрудник Fox News в шуточной форме спросил у Хегсета, не задумывались ли в Пентагоне над походом в кафетерий вместо заказа пиццы. Глава министерства войны в ответ заявил, что ему известно о существовании этого ресурса, и рассказал о своем способе обманывать этот индекс. Чиновник специально заказывает много пиццы в случайные вечера, чтобы сбивать всех с толку.

«В пятницу вечером, когда вы видите кучу заказов в Domino’s, это, может быть, просто я в приложении нарушаю всю систему. Так мы держим всех в напряжении», — рассказал Хегсет. Он отметил, что в Пентагоне отслеживают и анализируют все доступные показатели и открытые источники. Хегсет заявил, что ранее индекс действительно мог показывать возрастание интенсивности работы чиновников, однако, по его словам, Белому дому удалось решить эту проблему.

РБК отмечает, что последний раз «индекс пиццы» резко возрос в июне перед ударом Израиля по ядерным и военным объектам Ирана — тогда около здания Пентагона значительно выросло число заказов пицц. Аналогичное явление наблюдалось перед операцией США в Панаме в декабре 1989 года и операцией «Буря в пустыне» в 1991 году.