Политика

Киев заявил о российских «кротах» для запуска дронов в ЕС

2 минуты чтения 15:54 | Обновлено: 15:56

Россия внедрила в страны ЕС своих «агентов и кротов», которые могут быть причастны к полетам дронов над европейскими аэропортами и военными базами. Об этом в интервью The Guardian заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Издание напомнило, что за последние недели Россия направляла дроны-приманки в сторону Польши, нарушала воздушное пространство Эстонии с помощью истребителей. Сообщается, что инциденты с беспилотниками, из-за которых были временно приостановлены полеты в аэропортах Мюнхена и Копенгагена, вызвали опасения по поводу возможной причастности России. Москва свою вину отрицает.

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

Кислица утверждает, что за подобными операциями могут стоять российские «агенты и кроты», заранее внедренные в европейские страны. По его словам, Москва использует так называемые «консервы» — людей, которых можно «открыть» или активировать в нужный момент для проведения диверсий.

Вечером 2 октября над военной базой Эльзенборн на востоке Бельгии, были замечены около 15 дронов. По данным De Telegraaf, покинув воздушное пространство Бельгии, беспилотники направились в сторону Германии, где их заметила полиция города Дюрен. В результате инцидента аэропорт Мюнхена был временно закрыт для приема рейсов до утра 3 октября. Более 30 авиарейсов были отменены или перенаправлены, а общая численность пассажиров, пострадавших из-за задержек, превысила 3 тысячи человек.

Украинский министр считает, что Европа должна «всерьез отнестись» к экзистенциальной угрозе, которую для нее представляет Россия. «Я уверен, что Путин получает эмоциональное, если не физическое удовлетворение от унижения Запада, демонстрируя свою так называемую сверхсилу», — заявил Кислица.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

По его мнению, европейские лидеры в целом уже осознали масштаб угрозы, однако многие другие — включая некоторых экспертов в странах Западной Европы — все еще не до конца ее понимают. Министр подчеркнул необходимость активной просветительской работы, учитывая, что противник «безжалостный и беспринципный».

