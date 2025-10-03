Мужчину приговорили к пожизненному сроку за изнасилование пятилетней внучки

В ЮАР суд приговорил к пожизненному заключению 56-летнего жителя за изнасилование пятилетней внучки. Такой вердикт был вынесен спустя почти два года после совершения насильником преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом пишет The Citizen.

Инцидент произошел в декабре 2023 года в районе Генгеле, в провинции Квазулу-Натал. Согласно данным Национальной прокуратуры (NPA), в день происшествия пятилетняя девочка отправилась навестить дедушку, дом которого находится по соседству.

«Через некоторое время она вернулась домой и сообщила матери, что на ее нижнем белье есть кровь. Мать спросила у нее, что произошло, и дочь ответила, что дедушка изнасиловал ее», — рассказала региональный представитель NPA Наташа Рамкиссон-Кара.

По ее словам, врач, осмотревший ребенка, подтвердил факт изнасилования.

«Подсудимый находился в положении, внушающем доверия, и он злоупотребил этим доверием. Мы надеемся, что приговоры такого рода будут сдерживающим фактором для тех, кто склонен к подобным действиям», — заявила Рамкиссон-Кара.

Она также добавила, что мать пострадавшей была глубоко потрясена произошедшим и чувствует себя оскорбленной, так как доверяла своему отцу. По ее словам, его действия разрушили доверие и нанесли серьезный удар по семейным отношениям.

2 октября суд приговорил насильника к пожизненному заключению. Кроме того, его имя внесли в национальный реестр лиц, совершивших сексуализированные преступления.

В конце сентября в Португалии был задержан 37-летний житель по подозрению в систематическом изнасиловании семилетней дочери. По итогу пострадавшая забеременела. По данным издания Correio da Manhã, мужчина насиловал девочку на глазах у своей младшей дочери в течение семи лет. Во время насилия он, предположительно, показывал дочерям материалы порнографического содержания.



