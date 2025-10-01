Совершившего десятки изнасилований мужчину задержали в Москве

Следственный комитет России предъявил обвинения жителю Москвы, который совершил 25 изнасилований и 11 разбойных нападений в период с 1992 по 2003 год. Ранее он уже был судим. Об этом сообщила пресс-службы СК.

По версии следствия, жертвами стали в общей сложности 16 человек, среди них были и несовершеннолетние. Преступления происходили на территории Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального округов Москвы.

Дела, связанные с этими эпизодами, оставались нераскрытыми на протяжении десятилетий. В последние годы следователи провели анализ архива старых уголовных дел и выявили 15 эпизодов, схожих по криминалистическим признакам и внешним данным подозреваемого. Эти сведения сопоставили с материалами приговоров ранее осужденных за аналогичные преступления, и таким образом удалось выйти на фигуранта, который ранее не проверялся, говорится в сообщение пресс-службы.

Как уточнили в СК, способы совершения преступлений и данные преступника совпали с его «криминалистическим почерком». Кроме того, мужчина называл потерпевшим некоторые личные сведения, которые также подтвердились.

После этого дела о нераскрытых преступлениях были возобновлены и объединены в одно производство. Потерпевшие во время следственных действий опознали обвиняемого и указали на него как на нападавшего. Сам мужчина признал вину и дал показания. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.

Он посадил ее в деревянный ящик Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале Криминал 20 минут чтения

В конце сентября Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об изнасиловании в отношении бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Его подозревают в нападении на 19-летнюю помощницу весной 2023 года. После происшествия Напсо, по информации СМИ, покинул Россию.

Следствие готовится ходатайствовать о его заочном аресте и намерено объявить в международный розыск. При этом, как отмечает «Коммерсант», еще в 2008 году Напсо вносил поправки в Уголовный кодекс, предлагая ужесточить наказание за изнасилование, повлекшее смерть потерпевшей. Вместо 15 лет лишения свободы он предлагал ввести пожизненный срок или смертную казнь.