СМИ: предлагавшего казнить насильников экс-депутата Госдумы заподозрили в изнасиловании помощницы

Следственный комитет Москвы 24 сентября завел дело об изнасиловании против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, сообщает «Коммерсант». Его подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы, произошедшем 22 марта 2023 года. Также следствие вынесло постановление об объявлении Напсо в федеральный розыск.

В апреле Напсо был лишен мандата из-за того, что он жил в ОАЭ и не появлялся в Госдуме около двух лет. «Коммерсант» выяснил, что депутат покинул Россию вскоре после изнасилования и уклонялся от участия в доследственной проверке.

Источники издания сообщили, что 1 апреля 2023 года Напсо вылетел из Минска в Ереван рейсом «Белавиа». Как именно он попал в Минск, неизвестно: он покупал билет на поезд Смоленск — Минск, но в поезд не сел.

По данным газеты, если Напсо не удастся найти в России, СК попросит суд заочно вынести ему меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. После этого силовики объявят бывшего депутата в международный розыск.

В Госдуме Напсо с 2007 года был членом фракции ЛДПР и занимал пост заместителя председателя комиссии по госстроительству и законодательству. Комиссия по регламенту выяснила, что он не приходил на работу в течение двух лет, из которых 200 дней — без уважительной причины.

Напсо утверждал, что из-за болезни не может вести сидячий образ жизни, в том числе использовать автомобили и другие виды транспорта. Также он подчеркивал, что все два года проводил дистанционные приемы граждан.

«Коммерсант» отмечает, что в 2008 году Напсо вносил поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Он предлагал назначать за такое преступление не 15 лет лишения свободы, а пожизненный срок или смертную казнь.

Дело против Напсо возбуждено по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса, ему грозит от трех до шести лет колонии. Комментарий бывшего депутата «Коммерсанту» получить не удалось.