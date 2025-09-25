EN
Криминал

СМИ: предлагавшего казнить насильников экс-депутата Госдумы заподозрили в изнасиловании помощницы

2 минуты чтения 22:30 25 сентября | Обновлено: 22:31 25 сентября

Следственный комитет Москвы 24 сентября завел дело об изнасиловании против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, сообщает «Коммерсант». Его подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы, произошедшем 22 марта 2023 года. Также следствие вынесло постановление об объявлении Напсо в федеральный розыск.

В апреле Напсо был лишен мандата из-за того, что он жил в ОАЭ и не появлялся в Госдуме около двух лет. «Коммерсант» выяснил, что депутат покинул Россию вскоре после изнасилования и уклонялся от участия в доследственной проверке.

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Источники издания сообщили, что 1 апреля 2023 года Напсо вылетел из Минска в Ереван рейсом «Белавиа». Как именно он попал в Минск, неизвестно: он покупал билет на поезд Смоленск — Минск, но в поезд не сел.

По данным газеты, если Напсо не удастся найти в России, СК попросит суд заочно вынести ему меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. После этого силовики объявят бывшего депутата в международный розыск.

В Госдуме Напсо с 2007 года был членом фракции ЛДПР и занимал пост заместителя председателя комиссии по госстроительству и законодательству. Комиссия по регламенту выяснила, что он не приходил на работу в течение двух лет, из которых 200 дней — без уважительной причины.

Напсо утверждал, что из-за болезни не может вести сидячий образ жизни, в том числе использовать автомобили и другие виды транспорта. Также он подчеркивал, что все два года проводил дистанционные приемы граждан.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

«Коммерсант» отмечает, что в 2008 году Напсо вносил поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Он предлагал назначать за такое преступление не 15 лет лишения свободы, а пожизненный срок или смертную казнь.

Дело против Напсо возбуждено по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса, ему грозит от трех до шести лет колонии. Комментарий бывшего депутата «Коммерсанту» получить не удалось.

