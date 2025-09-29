Рекордный дефицит бюджета спрогнозировали России

В 2025 году дефицит федерального бюджета увеличится на 1,9 триллиона рублей и составит 5,7 триллиона рублей (2,6% к ВВП). Такой прогноз следует из поправок в закон о бюджете, внесенных правительством на рассмотрение в Госдуму.

Запланированный дефицит станет крупнейшим с 2020 года, обратило внимание «Агентство». В последний раз превышение отметки в 2,6% наблюдалось именно тогда: бюджет был исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП (4,1 триллиона рублей). Для сравнения, в последующие годы показатели были ниже: в 2021 году — 2,4% ВВП (2,75 триллиона рублей), в 2022-м — 2,3% ВВП (3,3 триллиона), в 2023-м — 1,9% ВВП (3,24 триллиона), а в 2024 году — 1,7% ВВП (3,5 триллиона рублей).

Издание со ссылкой на документ пишет, что доходы планируется снизить с ранее запланированных 38,5 триллиона рублей до 36,5 триллиона. Основной причиной пересмотра стало сокращение ненефтегазовых поступлений — с 30,1 триллиона до 27,9 триллиона рублей.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», расходы в 2025 году останутся на прежнем уровне — 42,3 триллиона рублей, или 19,5% ВВП. Согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, дефицит в 2026 году запланирован на уровне 3,8 триллиона рублей, в 2027-м — 3,2 триллиона рублей, а в 2028 году — 3,5 триллиона рублей.

Ранее Минфин предложил повысить в стране налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% ради «финансирования обороны и безопасности». Позже выяснилось, что власти озвучили это предложение из-за страха слишком высокого госдолга. Так, по словам министра финансов Антона Силуанова, вместо заимствований был сделан выбор в пользу повышения налогов.

Как отмечает «Агентство», согласно внесенным поправкам, объем государственного долга по итогам 2025 года составит 38,5 триллиона рублей (17,7% ВВП) вместо ранее запланированных 36,5 триллиона рублей (16,5% ВВП). В 2026 году госдолг также вырастет и достигнет 43,6 триллиона рублей (18,6% ВВП), тогда как ранее ожидался уровень в 40 триллионов рублей (17,4% ВВП).