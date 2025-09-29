Власти объяснили рост налогов для россиян страхом слишком высокого госдолга

Министерство финансов решило не увеличивать государственный долг, опасаясь его влияния на инфляцию и ключевую ставку. По словам главы ведомства Антона Силуанова, вместо заимствований был сделан выбор в пользу повышения налогов, в том числе стандартной ставки НДС с 20% до 22%. Об этом чиновник заявил в интервью ТАСС.

«<…> решение сбалансировать бюджет за счет роста налогов дает ЦБ пространство для смягчения кредитно-денежной политики. А именно уровень ключевой ставки является принципиальным для роста инвестиций и для роста экономики. Выбор в качестве дополнительной меры «повышения стандартной ставки НДС с 20 до 22%» обусловлен наименее негативным влиянием, по сравнению с альтернативными сценариями, на экономику», — объяснил Силуанов.

По его словам, такая мера, с точки зрения изменения динамики потребительских цен, «будет иметь умеренный и ограниченный характер». В пример он привел повышение НДС в 2018 году на 2%, после которого некоторое время наблюдался рост цен. Тогда, как отметил министр, вклад в инфляцию составил расчетно около 1%.

«Но вскоре эффект данной меры на цены практически нивелировался за счет конкуренции на рынке. Также очень важно, что сохраняется льготная 10-процентная ставка НДС в отношении всей социально значимой продукции (продукты питания, лекарства и другие категории) — это позволяет защитить от повышения цен людей с невысокими доходами», — сказал Силуанов.

Министр утверждает, что сокращение дефицита бюджета в среднесрочной перспективе дает возможность для снижения инфляции. «Таким образом, повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики (по сравнению со сценарием несбалансированного бюджета)», — добавил чиновник.

29 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. В нем, помимо прочего, предусмотрено повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%, пишет «Интерфакс». Ранее Минфин объяснял решение повысить ставку расходами государства на оборону и выполнением социальных обязательств.



