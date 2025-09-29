EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Власти объяснили рост налогов для россиян страхом слишком высокого госдолга

2 минуты чтения 17:13

Министерство финансов решило не увеличивать государственный долг, опасаясь его влияния на инфляцию и ключевую ставку. По словам главы ведомства Антона Силуанова, вместо заимствований был сделан выбор в пользу повышения налогов, в том числе стандартной ставки НДС с 20% до 22%. Об этом чиновник заявил в интервью ТАСС.

«<…> решение сбалансировать бюджет за счет роста налогов дает ЦБ пространство для смягчения кредитно-денежной политики. А именно уровень ключевой ставки является принципиальным для роста инвестиций и для роста экономики. Выбор в качестве дополнительной меры «повышения стандартной ставки НДС с 20 до 22%» обусловлен наименее негативным влиянием, по сравнению с альтернативными сценариями, на экономику», — объяснил Силуанов.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

По его словам, такая мера, с точки зрения изменения динамики потребительских цен, «будет иметь умеренный и ограниченный характер». В пример он привел повышение НДС в 2018 году на 2%, после которого некоторое время наблюдался рост цен. Тогда, как отметил министр,  вклад в инфляцию составил расчетно около 1%.

«Но вскоре эффект данной меры на цены практически нивелировался за счет конкуренции на рынке. Также очень важно, что сохраняется льготная 10-процентная ставка НДС в отношении всей социально значимой продукции (продукты питания, лекарства и другие категории) — это позволяет защитить от повышения цен людей с невысокими доходами», — сказал Силуанов.

Министр утверждает, что сокращение дефицита бюджета в среднесрочной перспективе дает возможность для снижения инфляции. «Таким образом, повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики (по сравнению со сценарием несбалансированного бюджета)», — добавил чиновник.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

29 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. В нем, помимо прочего, предусмотрено повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%, пишет «Интерфакс». Ранее Минфин объяснял решение повысить ставку расходами государства на оборону и выполнением социальных обязательств.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram