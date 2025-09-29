Путин объявил о самом масштабном с начала войны осеннем призыве в армию

Владимир Путин 29 сентября подписал указ об осеннем призыве в армию. Согласно документу, в войска заберут 135 тысяч призывников — это самый крупный осенний призыв с 2016 года, когда в ряды вооруженных сил были призваны 152 тысячи человек. На это обратило внимание «Агентство».

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года Nº 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — говорится в указе.

После 2016 года и до начала полномасштабного вторжения в Украину количество призывников в осеннюю кампанию в разной степени снижалось. Так, минимум был зафиксирован осенью 2022 года, когда в армию призвали 120 тысяч человек. В 2023 году в армию решили призвать 130 тысяч человек, а спустя год — 133 тысячи.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС Владимир Цимлянский заявил, что в рамках осеннего призыва 2025 года оповещение граждан будет осуществляться через электронные повестки.

«Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток. <…> Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы», — заявил Цимлянский в ходе брифинга.

В августе стало известно, что в России полноценно заработал электронный реестр повесток. После запуска сайта осенью прошлого года на нем было указано, что он работает только в трех регионах.

Так, правозащитникам из «Идите лесом» стало известно о призывнике из Тверской области, которому отправили уведомление через «Госуслуги» с указанием срока явки и запретом на выезд из России.