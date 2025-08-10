EN
В России полноценно заработал электронный реестр повесток

2 минуты чтения 11:12 | Обновлено: 11:18

Правозащитный проект «Идите лесом» рассказал о первом известном случае, когда житель России получил электронную повестку в военкомат. Речь идет о призывнике из Тверской области, которому отправили уведомление через «Госуслуги» с указанием срока явки и запретом на выезд из страны.

Россиянин, имя которого не называется,  получил смс с текстом «Вам направлена повестка в военкомат», а также уведомление через «Госуслуги» о размещении повестки в Реестре с указанием срока вручения и перечнем ограничений, включая запрет на выезд из России. 

Скриншоты уведомлений, предоставленные проекту призывником, подтверждают, что это не «фишинговые рассылки», а настоящая работа официальной системы.

В апреле 2023 года были приняты поправки, предусматривающие полный переход к электронному воинскому учету. В рамках этой системы ключевым инструментом стал реестр повесток, который начал работать в тестовом режиме осенью 2024 года. В мае 2025 года стало известно, что механизм полностью готов к полноценному запуску.

По словам юриста Артема Клыги, случай с призывником из Тверской области подтверждает, что электронный реестр повесток заработал не только в Москве, но и в регионах. «Это первый случай направления повестки через сайт реестрповесток.рф с уведомлением, отправленным на портал „Госуслуги“. По закону теперь призывнику должен быть закрыт выезд из страны, хотя реальную работу такого ограничения еще предстоит проверить», — сказал он. 

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, электронная повестка считается надлежащим образом врученной через семь дней после ее размещения в реестре, «если только эту повестку дополнительно не вручат каким-то иным образом: под расписку или заказным письмом». В случае неявки военкомат будет вправе наложить на него административный штраф, добавил он.

