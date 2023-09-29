Путин объявил о начале осеннего призыва с 1 октября, в том числе в аннексированных регионах

Владимир Путин 29 сентября подписал указ об осеннем призыве в армию. Согласно документу, в армию призовут 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

В некоторых регионах Крайнего Севера России призыв на военную службу начнется 1 ноября из-за климатических различий, заявил во время брифинга замначальника Главного управления организации и мобилизации Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

По его словам, отъезд призывных из пунктов сбора запланирован на 16 октября. «Срок призыва на военную службу, как и раньше, будет 12 месяцев», — сказал Цимлянский.

Минобороны заявило, что осенний призыв начнется во всех частях страны, в том числе и в аннексированных Россией регионах Украины.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний призыв пройдет по «прежним правилам», но при этом анонсировал электронные повестки.

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