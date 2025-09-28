EN
Политика

Зеленский обвинил Россию в запуске дронов с кораблей «теневого флота»

21:07

Россия использует корабли «теневого флота» для запуска дронов, которые затем направляются в сторону европейских стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что получил эту информацию вместе с другими разведданными. Он призвал мировое сообщество закрыть Балтийское море и другие моря для российских танкеров и усилить санкции против России.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

Зеленский также отметил, что Киев ожидает решения по введению 19-го пакета санкций ЕС против России в течение следующей недели. Он призвал одобрить меры против российской системы торговли, особенно в сфере энергоресурсов и «теневого флота».

Впервые о проникновении российских дронов в свое воздушное пространство из стран ЕС заявила Польша, это произошло в ночь на 10 сентября. Тогда Варшава посчитала инцидент преднамеренной провокацией и заявила, что на территории страны оказались не менее 19 беспилотников. Россия официально опровергла связь этих БПЛА со своими вооруженными силами и предложила Польше провести консультации по этому вопросу.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

Спустя три дня о проникновении дрона заявили в Румынии, власти этой страны также посчитали, что БПЛА запущен россиянами. 22 сентября власти Норвегии и Дании были вынуждены на некоторое время закрыть аэропорты «Каструп» в Копенгагене и «Гардермуэн» в Осло из-за обнаруженных в воздушном пространстве дронов. В Скандинавии не исключили, что беспилотники могли быть российскими.

27 сентября воздушное пространство закрывали и в столице Литвы Вильнюсе. Власти также заявили об обнаружении в воздушном пространстве страны дрона. Эти инциденты стали причиной для расширения операции НАТО «Балтийский страж» по защите критической инфраструктуры в районе Черного моря.

