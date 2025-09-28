EN
США заявили об отказе России от переговоров по Украине

2 минуты чтения 18:05 | Обновлено: 18:25

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News рассказал об отказе Москвы от встреч по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Россиянам следует проснуться и признать реальность <…> За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, отказались принимать участие в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями США», — заявил Вэнс.

Политик также считает, что у России практически не осталось способов повлиять на ситуацию в конфликте. Он убежден, что Кремль почти перестал захватывать новые территории, но продолжает терять своих солдат и убивать украинцев.

США, по словам Вэнса, продолжают выступать за скорейшее заключение сделки, которая позволит завершить конфликт — этой политики Белый дом придерживается с момента возвращения Дональда Трампа на президентский пост. Однако этого не будет, пока Россия не признает новую реальность, сложившуюся на поле боя, считает политик.

Ранее об отсутствии прогресса по урегулированию войны между Россией и Украиной заявил и Трамп. Он отметил, что конфликт не завершится в ближайшее время. Президент США сказал, что Москва рассчитывала на быструю победу, но украинским войскам удалось не допустить этого. По его мнению, они справляются со сдерживанием армии России и сейчас.

Позже политик заявил, что Киев может вернуть себе всю территорию страны. Это произойдет, если Украина дождется влияния текущей экономической ситуации в России на положение дел на фронте, а также продолжит получать поддержку от стран НАТО и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что изменение позиции США по урегулированию конфликта может быть связано с результатами встреч, на которых украинские чиновники объясняют некорректность работы систем фиксации продвижения российских войск. Политик рассказал, что они документируют лишь факт вхождения солдат в какой-либо населенный пункт, но не фиксируют их выход, из-за чего создается впечатление, что он оккупирован Россией.

