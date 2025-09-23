Президент США Дональд Трамп назвал Россию «бумажным тигром» — по его мнению, Москва три с половиной года ведет войну, которую «реальная военная держава могла бы выиграть менее, чем за неделю». Текст об этом политик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Также Трамп отметил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть всю свою территорию и выйти на международно признанные границы страны. Эти выводы он сделал после ознакомления с положением дел в военной и экономической сферах Украины и России.

Киев, по мнению Трампа, способен дождаться, когда проявления российских экономических сложностей скажутся на положении дел на фронте — для этого украинской стороне нужны терпение, а также финансовая помощь НАТО и стран Европы.

Трамп повторил свой тезис о том, что Россия и Путин столкнулись с серьезными экономическими сложностями, и заявил, что для Украины настало «время действий». Он отметил, что США продолжат поставлять оружие странам НАТО, которые затем могут делать с ним то, что считают нужным. Ранее СМИ писали, что эта схема используется государствами альянса для поставки американского вооружения в Украину.

Украина, по мнению Трампа, сможет вернуться на границы 1991 года после того, как жители Москвы и других населенных пунктов России «поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики». Также политик написал, что после восстановления довоенных границ Киев, возможно, будет способен «даже пойти дальше». Он не объяснил, что означает эта формулировка.

Ранее Трамп заявил об «ужасном» состоянии российской экономики и добавил, что она начинает рушиться. Также он похвалил украинские войска, которые продолжают сдерживать армию России.