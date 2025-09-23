EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп назвал Россию «бумажным тигром»

2 минуты чтения 22:20 | Обновлено: 22:36

Президент США Дональд Трамп назвал Россию «бумажным тигром» — по его мнению, Москва три с половиной года ведет войну, которую «реальная военная держава могла бы выиграть менее, чем за неделю». Текст об этом политик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Также Трамп отметил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть всю свою территорию и выйти на международно признанные границы страны. Эти выводы он сделал после ознакомления с положением дел в военной и экономической сферах Украины и России.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Киев, по мнению Трампа, способен дождаться, когда проявления российских экономических сложностей скажутся на положении дел на фронте — для этого украинской стороне нужны терпение, а также финансовая помощь НАТО и стран Европы.

Трамп повторил свой тезис о том, что Россия и Путин столкнулись с серьезными экономическими сложностями, и заявил, что для Украины настало «время действий». Он отметил, что США продолжат поставлять оружие странам НАТО, которые затем могут делать с ним то, что считают нужным. Ранее СМИ писали, что эта схема используется государствами альянса для поставки американского вооружения в Украину.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Украина, по мнению Трампа, сможет вернуться на границы 1991 года после того, как жители Москвы и других населенных пунктов России «поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики». Также политик написал, что после восстановления довоенных границ Киев, возможно, будет способен «даже пойти дальше». Он не объяснил, что означает эта формулировка.

Ранее Трамп заявил об «ужасном» состоянии российской экономики и добавил, что она начинает рушиться. Также он похвалил украинские войска, которые продолжают сдерживать армию России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 