Лавров обвинил НАТО в желании взять Евразию в «военное кольцо»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обвинил альянс НАТО в попытке взять Евразию в «военное кольцо», пишет РБК.

Лавров считает, что альянс угрожает не только России и Китаю, но и странам АСЕАН, а также государствам Индо-Тихоокеанского региона. Глава российского МИД рассказал об ухудшении ситуации в области международной безопасности.

Россию накрыл топливный кризис Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры Экономика 4 минуты чтения

Также Лавров заявил, что Москва не направляет свои ракеты и беспилотники против стран Европы и НАТО, но одновременно признал, что «инциденты случаются». Чиновник обвинил Польшу в нежелании «действительно разобраться» в произошедшем в ночь на 10 сентября инциденте, во время которого в воздушное пространство страны залетела группа беспилотников, которые в Варшаве считают российскими.

Европу Лавров обвинил в желании «нанести России стратегическое поражение» и повторил тезис Кремля о готовности Москвы к переговорам. Министр иностранных дел также сказал, что Россия не видит у Киева и Европы желания «договариваться по-честному».

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло? Мир 13 минут чтения

Гарантии безопасности для Украины, по мнению Москвы, можно дать только с учетом «надежной гарантии» безопасности самой России и «ее жизненных интересов». Они, по словам Лаврова, заключаются в «восстановлении и соблюдении в полном объеме» прав русских и русскоязычных людей в Украине.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что власти Украины готовят план наступления, который уже был представлен президенту США Дональду Трампу. Его детали неизвестны, однако The Telegraph сообщил, что Трамп одобрил продажу Киеву через страны НАТО всего оружия из запрошенного списка кроме ракет «Томагавк». В Белом доме просьбу поставить этот тип вооружения посчитали «совершенно невыполнимой».