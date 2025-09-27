EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Лавров обвинил НАТО в желании взять Евразию в «военное кольцо»

2 минуты чтения 20:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обвинил альянс НАТО в попытке взять Евразию в «военное кольцо», пишет РБК.

Лавров считает, что альянс угрожает не только России и Китаю, но и странам АСЕАН, а также государствам Индо-Тихоокеанского региона. Глава российского МИД рассказал об ухудшении ситуации в области международной безопасности.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Также Лавров заявил, что Москва не направляет свои ракеты и беспилотники против стран Европы и НАТО, но одновременно признал, что «инциденты случаются». Чиновник обвинил Польшу в нежелании «действительно разобраться» в произошедшем в ночь на 10 сентября инциденте, во время которого в воздушное пространство страны залетела группа беспилотников, которые в Варшаве считают российскими.

Европу Лавров обвинил в желании «нанести России стратегическое поражение» и повторил тезис Кремля о готовности Москвы к переговорам. Министр иностранных дел также сказал, что Россия не видит у Киева и Европы желания «договариваться по-честному».

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Гарантии безопасности для Украины, по мнению Москвы, можно дать только с учетом «надежной гарантии» безопасности самой России и «ее жизненных интересов». Они, по словам Лаврова, заключаются в «восстановлении и соблюдении в полном объеме» прав русских и русскоязычных людей в Украине.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что власти Украины готовят план наступления, который уже был представлен президенту США Дональду Трампу. Его детали неизвестны, однако The Telegraph сообщил, что Трамп одобрил продажу Киеву через страны НАТО всего оружия из запрошенного списка кроме ракет «Томагавк». В Белом доме просьбу поставить этот тип вооружения посчитали «совершенно невыполнимой».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Ученые нашли родину славян 