СМИ: Трамп отказался поставлять Украине ракеты большой дальности

2 минуты чтения 21:38

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа предоставить ракеты большой дальности «Томагавк», сообщает The Telegraph со ссылкой на несколько источников. По их словам, во время встречи в Нью-Йорке Зеленский объяснил, что это решение должно помочь убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зеленский в интервью Axios после встречи с Трампом сказал, что просил у него дополнительную систему вооружения, наличие которой у Украины заставило бы Путина вступить в мирные переговоры. Он не сказал, что именно попросил у Трампа, но украинский чиновник подтвердил изданию, что речь шла о «Томагавках».

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Осведомленный о ходе переговоров источник сказал Axios, что «Томагавк» был единственной системой из списка, которую Трамп отказался продать Украине через НАТО.

Также в интервью Axios Зеленский предложил кремлевским чиновникам узнать, где находятся ближайшие бомбоубежища, если они откажутся прекратить войну. По его словам, Трамп поддержал план Украины наносить удары по энергетической инфраструктуре и оружейным заводам России.

Зеленский обращался с просьбой предоставить «Томагавки» и к прошлому президенту США Джо Байдену, говорил высокопоставленный американский чиновник The New York Times. По его словам, в Белом доме сочли эту просьбу «совершенно невыполнимой».

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

В прошлом году Зеленский представил «план победы», который, по его мнению, должен принудить Путина к мирным переговорам. Публичная часть этого плана включает в себя снятие ограничений на удары вглубь России и вступление Украины в НАТО.

Ракеты «Томагавк», если бы они были запущены из Украины, могли бы достичь Мурманской области на севере России и Урала на востоке. Дальность этих ракет в семь раз превышает дальность ATACMS, которые украинские военные впервые применили 17 апреля прошлого года для удара по аэродрому в аннексированном Крыму.

