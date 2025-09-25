Зеленский предложил российским чиновникам «закончить войну или искать бомбоубежища»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не прекратит войну, то работающим в Кремле чиновникам стоит убедиться, что они знают, где находится ближайшее бомбоубежище. Об этом он сказал в интервью The Axios Show.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Если они не остановят войну, им это в любом случае понадобится», — сказал украинский президент.

Образцовый капиталист Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит? Экономика 38 минут чтения

Кроме того, Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает его намерение наносить удары по территории России — по энергетической инфраструктуре и оружейным заводам. «Если у нас будет дальнобойное оружие от США, мы его применим», — заверил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Киев не будет бомбить гражданское население. «Мы не террористы», — пояснил украинский лидер.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщил, что Трампу доложили о планируемом наступлении украинской армии. Также издание утверждает, что глава Белого дома осведомлен, что Россия не смогла добиться существенного прогресса на поле боя за последние годы.

Четыре страны борются за скалу посреди океана Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна? Мир 12 минут чтения

На этой неделе президент США после встречи со своим украинским коллегой заявил, что Киев при поддержке европейских союзников может отвоевать все захваченные Россией территории. Также он призвал страны НАТО сбивать российские военные самолеты в случае их вторжения в воздушное пространство государств-участников альянса.

Однако собеседники WSJ подчеркнули, что несмотря на то, что Трамп изменил риторику в отношении России, он не изменил политику и пока не дал разрешения на использование американского оружия для ударов по территории России.