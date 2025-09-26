EN
В Украине заявили о попытках Кремля парализовать авиасообщение отдельных стран Европы

2 минуты чтения 18:09

Украинские власти считают, что Россия пытается парализовать авиасообщение в некоторых странах Европы с помощью атак дронов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Цель россиян — парализовать авиасообщение отдельных европейских стран своими дронами. Если не отвечать, они попытаются наращивать», — пишет Коваленко. Тактика Москвы, по его мнению, состоит в том, чтобы снизить поддержку Киева среди европейцев.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Атаками дронов Кремль пытается убедить население стран ЕС, что поддержка Украины наносит вред им самим, а также помочь с продвижением политикам, использующим нарратив о необходимости возобновления сотрудничества с Россией, считает Коваленко. Он отмечает, что Москву поддерживает Китай, который якобы хочет появления «китайской Европы», ориентированной на Пекин.

В ночь на 10 сентября о проникновении в свое воздушное пространство группы российских беспилотников сообщили власти Польши. Спустя три дня об этом же заявили в Румынии. Кремль официально опровергает, что эти дроны были запущены армией России.

22 сентября власти Норвегии и Дании были вынуждены на некоторое время закрыть аэропорты «Каструп» в Копенгагене и «Гардермуэн» в Осло из-за обнаруженных в воздушном пространстве дронов. Власти Скандинавских стран не исключили, что беспилотники могли быть российскими, однако заявили, что для такого вывода у них недостаточно доказательств.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Также 19 сентября о несанкционированном полете трех российских истребителей МиГ-31 сообщили власти Эстонии — самолеты находились в воздушном пространстве страны около 12 минут. Москва заявила, что истребители во время полета находились над нейтральными водами и не нарушали государственную границу. По итогам инцидента Таллин потребовал задействовать четвертую статью договора НАТО и провести консультации со странами-союзницами.

