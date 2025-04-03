Живущего в ОАЭ депутата Госдумы лишили мандата

Госдума лишила мандата депутата от ЛДПР и заместителя председателя комиссии по госстроительству и законодательству Юрия Напсо, сказано в пресс-релизе нижней палаты парламента. По данным комиссии Госдумы по регламенту Напсо жил в ОАЭ и не приходил на работу около двух лет, из которых 200 дней — без уважительной причины.

Согласно закону о статусе депутата Государственной Думы, полномочия депутата могут быть прекращены, если он не исполняет свои обязанности в течение 30 и более календарных дней. По мнению Напсо, комиссия по регламенту неверно применила эту статью.

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«Были сделаны поспешные выводы. Вопрос не был глубоко изучен, потому что не учли, что в законе указано, что календарные дни — это дни, идущие друг за другом. А они сложили суммарно дни, которые были между отпусками без содержания и между больничными во время ремиссии. Их сложили суммарно, и получилось более 200 дней», — говорил Напсо РБК.

По словам экс-депутата, у него есть болезнь, из-за которой врачи запретили ему сидячий образ жизни, в том числе использование автомобилей и других видов транспорта. Он утверждает, что в течение последних двух лет присутствовал на заседаниях дистанционно и проводил приемы граждан.

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В октябре прошлого года Центральный районный суд города Сочи изъял у Напсо бизнес-активы и объекты недвижимости. Заместитель генпрокурора РФ в своем иске заявил, что Напсо после начала полномочий депутата Госдумы незаконно приобрел недвижимость и не декларировал сведения об этом. Также прокуратура утверждает, что Напсо не отказался от бизнеса, когда стал депутатом.