СМИ: США впервые одобрили военные поставки Украине по новой схеме

Белый дом впервые одобрил поставки Украине по новой схеме, в рамках которой военную помощь Киеву оплачивают его союзники, входящие в альянс НАТО. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

Поставки из Вашингтона могут быть скоро возобновлены, утверждают журналисты. По их данным, заместитель министра обороны США Элбридж Колби одобрил две поставки стоимостью 500 миллионов долларов каждая, новый механизм назвали «Список приоритетных потребностей Украины».

Источники Reuters не рассказали о точном перечне вооружения и оборудования, которые планируется поставить в Украину. Однако, по их данным, в этом списке точно есть системы ПВО, срочно необходимые Киеву из-за усилений интенсивности российских атак ракетами и беспилотниками.

Эксперты, как пишут журналисты, считают, что Украине также нужны перехватчики, ракеты и артиллерия. «Это то, о чем они просили. Много чего», — рассказал источник Reuters. Точный список поставок еще согласовывается политическим отделом Пентагона, отмечается в материале.

Журналисты сообщают, что поставки оружия из США в Украину, которые будут оплачиваться НАТО, предполагают оказание помощи на общую сумму до 10 миллиардов долларов. Reuters отмечает, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа поставки Киеву осуществлялись в рамках пакетов помощи, одобренных предыдущим президентом США Джо Байденом.

Новую формулу поставок помощи Украине Трамп анонсировал в июле — он заявил, что поставки будут на 100% оплачиваться странами НАТО. Затем именно союзники будут отправлять их Киеву. По словам президента США, к такому соглашению со странами НАТО Вашингтон пришел во время саммита альянса, который проходил в конце июня в Гааге.