Трамп заявил об «ужасном» состоянии российской экономики

2 минуты чтения 20:56 | Обновлено: 21:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России находится в «ужасном» состоянии. Политик произнес эти слова во время общения с прессой по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Политик отвечал на вопрос об урегулировании российско-украинского конфликта — репликой про состояние российской экономики он охарактеризовал прогресс в его завершении. Также Трамп добавил, что экономическая система России уже начала «рушиться».

Также Трамп заявил, что украинские войска справляются со сдерживанием российских сил, которые рассчитывали на быструю победу в начале вторжения. Однако президент США признал и трудности в завершении конфликта, который, по его мнению, вряд ли закончится скоро.

Президент США заявил, что страны НАТО имеют право сбивать российские самолеты, если они входят в их воздушные пространства. При этом он отказался дать подробный комментарий о возможном проникновении беспилотников из России в Данию, из-за которого в ночь на 23 сентября был закрыт аэропорт Копенгагена.

Новость дополняется…

