EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Клиенты российских банков пожаловались на массовое обнуление лимитов по кредитным картам

2 минуты чтения 09:41

Крупные российские банки начали массово снижать или даже обнулять лимиты по выданным ранее кредитным картам. Об этом, как пишет газета «Известия», свидетельствуют жалобы клиентов кредитных организаций в сети, а также заявления опрошенных изданием экспертов.

Так, газета пишет, что обнаружила на популярном портале «Банки.ру» множество жалоб на обнуление кредитных лимитов, в частности, от клиентов Ренессанс Банка. Как отмечается, с подобной мерой со стороны кредитной организации столкнулись даже те, кто никогда не допускал просрочек и пользовался льготным беспроцентным периодом. При этом в самом банке ссылаются на свое право снизить лимит в одностороннем порядке.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

По данным «Известий», ранее в сентябре с массовым обнулением лимитов по кредитным картам также столкнулись клиенты Почта Банка и ВТБ. Тогда также сообщалось, что среди пострадавших были те, кто не допускал просрочек и активно использовал льготный период.

В кредитных организациях на жалобы тогда отвечали, что не комментируют принятые решения, а кредитные лимиты клиентов регулярно снижают, учитывая при этом динамику пользования заемными средствами, изменения кредитной нагрузки и другие факторы.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

В пресс-службе Центробанка заявили, что не фиксируют роста жалоб на обнуление лимитов банками. Там также напомнили, что кредитные организации вправе самостоятельно ограничивать риски по кредитным картам, в частности, в связи с ростом просрочек по ранее выданным ссудам.

Ростом просроченной задолженности объяснил действия банков и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, обнуление лимитов по кредиткам необходимо для снижения риска нехватки денег в случае просрочек на фоне падения платежной дисциплины.

Первые сообщения о том, что российские банки начали избавляться от клиентов, активно использующих беспроцентный период по кредитным картам, появились в апреле. А в июле сообщалось, что кредитные организации в России резко сократили выдачу новых кредитных карт.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 