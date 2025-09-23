Клиенты российских банков пожаловались на массовое обнуление лимитов по кредитным картам

Крупные российские банки начали массово снижать или даже обнулять лимиты по выданным ранее кредитным картам. Об этом, как пишет газета «Известия», свидетельствуют жалобы клиентов кредитных организаций в сети, а также заявления опрошенных изданием экспертов.

Так, газета пишет, что обнаружила на популярном портале «Банки.ру» множество жалоб на обнуление кредитных лимитов, в частности, от клиентов Ренессанс Банка. Как отмечается, с подобной мерой со стороны кредитной организации столкнулись даже те, кто никогда не допускал просрочек и пользовался льготным беспроцентным периодом. При этом в самом банке ссылаются на свое право снизить лимит в одностороннем порядке.

По данным «Известий», ранее в сентябре с массовым обнулением лимитов по кредитным картам также столкнулись клиенты Почта Банка и ВТБ. Тогда также сообщалось, что среди пострадавших были те, кто не допускал просрочек и активно использовал льготный период.

В кредитных организациях на жалобы тогда отвечали, что не комментируют принятые решения, а кредитные лимиты клиентов регулярно снижают, учитывая при этом динамику пользования заемными средствами, изменения кредитной нагрузки и другие факторы.

В пресс-службе Центробанка заявили, что не фиксируют роста жалоб на обнуление лимитов банками. Там также напомнили, что кредитные организации вправе самостоятельно ограничивать риски по кредитным картам, в частности, в связи с ростом просрочек по ранее выданным ссудам.

Ростом просроченной задолженности объяснил действия банков и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, обнуление лимитов по кредиткам необходимо для снижения риска нехватки денег в случае просрочек на фоне падения платежной дисциплины.

Первые сообщения о том, что российские банки начали избавляться от клиентов, активно использующих беспроцентный период по кредитным картам, появились в апреле. А в июле сообщалось, что кредитные организации в России резко сократили выдачу новых кредитных карт.