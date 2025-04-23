Банки начали избавляться от использующих беспроцентный период по кредиткам клиентов

Российские банки начали сокращать кредитные лимиты и ограничивать расходные операции клиентам, которые годами не платят процентов по кредитным картам, используя беспроцентный период. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей кредитных организаций. В частности о такой практике, выступая на организованном изданием форуме «Финансы новой цифровой эпохи», рассказал зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес.

«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают. Если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели, то при ”ключе” 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: “Уходите в другие банки”», — рассказал он, отметив, что раньше банки «воевали, у кого будет больше кешбэка», а сейчас — «кто быстрее его обрежет».

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По словам Тывеса, «Уралсиб» изменил свое отношение к клиентам, которые не платят проценты по кредиткам, еще осенью прошлого года. Аналогичные изменения в клиентской политике произошли также в таких кредитных организациях как Альфа-банк, Ренессанс Банк, Совкомбанк и Т-банк, о чем свидетельствуют отзывы их клиентов на профильных сайтах.

По словам гендиректора аналитической компании Frank RG Юрия Грибанова, банки вынуждены экономить на «убыточных» клиентах, бесплатно пользующихся заемными деньгами. Он отметил, что соответствующий тренд начал формироваться еще прошлой осенью. «Это были какие-то точечные решения, проба пера, тонкая настройка бизнес-модели. Сегодня почти все крупные банки из мне известных так или иначе эту оптимизацию проводить планируют, а некоторые уже проводят», — заявил эксперт.

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О том, как именно банки поступают с такими клиентами, также рассказал Тывес. «Если мы видим, что клиент, по-простому говоря, имеет у нас только кредитную карту и длительный срок нам совсем не платит проценты, то мы снижаем лимит до нуля по данному клиенту. Карточкой на расходные операции пользоваться больше нельзя. Долг погашается по той ставке, по которой была у клиента», — сказал он. По его словам, клиент может погашать долг как сразу, так и минимальными платежами, так как из-за отсутствия просрочки банк не вправе требовать возврата всей суммы долга досрочно.

Он также сообщил, что часть владельцев кредитных карт используют высокие ставки по депозитам и беспроцентный период по кредиткам для получения дохода. Они снимают деньги с кредитной карты и кладут их на депозит под высокий процент, а когда беспроцентный период подходит к концу возвращают деньги с депозита обратно. Таким образом они ничего не платят банку, а кредитная организация платит им проценты по вкладу.