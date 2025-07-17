Российские банки резко сократили выдачу кредиток

Кредитные карты стали менее доступными для клиентов российских банков, пишет «Коммерсантъ». Издание со ссылкой на Объединенное кредитное бюро сообщает, что за последний год число выдач кредиток сократилось на 59%, а общий объем одобренных кредитных лимитов — на 55%.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков сообщил изданию, что в 2025 году российские кредиторы выдают 1,07-1,11 миллиона кредитных карт в месяц. По данным НБКИ, число выданных в январе-мае кредиток сократилось в два раза по сравнению с таким же периодом 2024 года.

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Сокращение выдачи кредитных карт — общий тренд на рынке, сообщили изданию в банке ВТБ. При этом, по данным Ренессанс-банка, спрос на кредитки остается высоким. Председатель правления Ренессанс-банка Денис Мавланов сообщил, что у банков нет запасов капитала, чтобы удовлетворить возросший спрос.

По словам Мавланова, в 2025 году средние лимиты по кредитным картам сократились примерно на 20% — до 100 тысяч рублей. Гендиректор аналитической консалтинговой компании Frank RG Юрий Грибанов рассказал, что перестали быть редкими случаи, когда банки снижают лимиты действующим клиентам до нуля. Особенно часто такие проблемы возникают у «спящих» держателей карт, которые не использовали их активно.

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«Количество держателей кредитных карт, вернувшихся из статуса “неактивный” в статус “действующий”, в начале 2025 года составило 550 тысяч человек (прогноз на конец первого полугодия 2025 года — 900 тысяч человек), что является минимальным значением за историю исследования и отражает активную работу российских банков по закрытию не используемых клиентами кредитных лимитов с целью снижения давления на регуляторный капитал», — рассказал изданию генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщили, что суммарная просрочка россиян по кредитам достигла рекордного уровня за последние шесть лет — полутора триллионов рублей.