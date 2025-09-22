EN
СМИ: между США и странами Балтии выросла напряженность

2 минуты чтения 20:18

Между США и странами Балтии нарастает напряженность из-за разногласий в подходах к политике в отношении России. В Вашингтоне все чаще говорят об «эстонизации» европейской внешней политики, подразумевая влияние бывшего премьера Эстонии Каи Каллас, которая сейчас возглавляет дипломатическую службу ЕС. Об этом пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Поводом для этого стали недавние провокации со стороны Москвы, уточняет журналист. На прошлой неделе российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, а неделей ранее польские власти зафиксировали массовый пролет российских беспилотников, часть из которых сбили силы НАТО. Эти инциденты, по оценке западных военных аналитиков, вписываются в стратегию Москвы по аккуратному «тестированию» сплоченности альянса.

НАТО официально заявляет, что защитит «каждый дюйм» своей территории. На эстонской базе Тапа, где дислоцированы британские, французские и эстонские подразделения, проходят учения с участием танков Challenger 2, артсистем Archer, бронетехники Griffon и американских установок HIMARS. Однако, как отмечает FT, в западных столицах понимают, что Россия, скорее всего, начнет с локальных провокаций, а не с масштабного вторжения.

Несмотря на это, ключевым здесь остается вопрос реакции США в случае кризиса, отмечает автор статьи. Америка обеспечивает около 40% военных мощностей НАТО в Европе, включая передовые системы вооружений и военный контингент в странах Балтии. При этом, по словам бывшего главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, остается неясным, как поведет себя Дональд Трамп: «Если будет нападение, чего ждать — прихода Шестого флота США в Балтику или звонка с предложением встретиться на Аляске?»

Обозреватель FT отмечает, что в администрации Трампа все чаще звучат упреки в адрес стран Балтии за сильную «идеологическую мотивированность» в антироссийской позиции. В ответ в эстонском МИДе, пишет он, демонстративно вывешены результаты голосования Генассамблеи ООН по Украине, где США оказались в одной группе с Россией, — как напоминание, что на Трампа нельзя положиться.

И, хотя европейские союзники последовательно выступают за сдерживание России, они опасаются действовать без американской поддержки. Польша и Финляндия, чья безопасность напрямую связана с судьбой Эстонии, Латвии и Литвы, также рассматривают возможную агрессию против Балтии как угрозу себе, говорится в публикации.

По мнению колумниста FT, проверка решимости НАТО стала бы для Владимира Путина крайне рискованным шагом. Но опыт нападения России на Киев в 2022 году показывает, что он может пойти на это, резюмирует Рахман.

