Политика

Кремль анонсировал «ряд важных заявлений» Путина

2 минуты чтения 12:56 | Обновлено: 13:15

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал «ряд важных заявлений», которые сегодня планирует сделать Владимир Путин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Пескова.

Ожидается, что заявления Путина прозвучат после 14:30 по Москве во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Песков не назвал точного времени выхода обращения Путина и не рассказал о примерном списке тем, которым будут посвящены его слова.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Ранее СМИ сообщали, что российские власти рассматривают возможность повысить налоги уже в ближайшее время, чтобы справиться с ростом дефицита бюджета и сохранить резервы Фонда национального благосостояния. При этом Путин в 2024 году обещал не вносить существенных изменений в налоговую систему до 2030 года.

Однако сейчас правительство страны рассматривает возможность повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% — без этого, как заявили источники журналистов, власти вряд ли смогут сократить дефицит бюджета. Это связано с тем, что Москва способна лишь незначительно уменьшить траты на социальную сферу, расходы на военную сферу придется оставлять на текущем уровне.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Финансовые сложности в российской экономике связаны и с сокращением доходов от продажи нефти — из-за этого, по данным Financial Times, Москва готова урезать невоенные расходы уже в сентябре. Одновременно, как утверждали журналисты, Россия испытывает трудности из-за падения цен на нефть и укрепления рубля.

Financial Times сообщает, что сокращение расходов в бюджете, вероятно, коснется невоенных инфраструктурных проектов и субсидий для непрофильных областей, таких как футбольные клубы и убыточные санатории. При этом проект бюджета России на 2026 год все еще не внесен на рассмотрение в Госдуму — правительство должно сделать это до 1 октября. Ожидается, что документ будет направлен в парламент лишь 29 сентября.

