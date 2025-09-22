Кремль анонсировал «ряд важных заявлений» Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал «ряд важных заявлений», которые сегодня планирует сделать Владимир Путин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Пескова.
Ожидается, что заявления Путина прозвучат после 14:30 по Москве во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Песков не назвал точного времени выхода обращения Путина и не рассказал о примерном списке тем, которым будут посвящены его слова.
Ранее СМИ сообщали, что российские власти рассматривают возможность повысить налоги уже в ближайшее время, чтобы справиться с ростом дефицита бюджета и сохранить резервы Фонда национального благосостояния. При этом Путин в 2024 году обещал не вносить существенных изменений в налоговую систему до 2030 года.
Однако сейчас правительство страны рассматривает возможность повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% — без этого, как заявили источники журналистов, власти вряд ли смогут сократить дефицит бюджета. Это связано с тем, что Москва способна лишь незначительно уменьшить траты на социальную сферу, расходы на военную сферу придется оставлять на текущем уровне.
Финансовые сложности в российской экономике связаны и с сокращением доходов от продажи нефти — из-за этого, по данным Financial Times, Москва готова урезать невоенные расходы уже в сентябре. Одновременно, как утверждали журналисты, Россия испытывает трудности из-за падения цен на нефть и укрепления рубля.
Financial Times сообщает, что сокращение расходов в бюджете, вероятно, коснется невоенных инфраструктурных проектов и субсидий для непрофильных областей, таких как футбольные клубы и убыточные санатории. При этом проект бюджета России на 2026 год все еще не внесен на рассмотрение в Госдуму — правительство должно сделать это до 1 октября. Ожидается, что документ будет направлен в парламент лишь 29 сентября.