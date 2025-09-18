EN
Экономика

СМИ: российские власти «едва сводят концы с концами» в новом бюджете

14:04 | Обновлено: 14:08

Правительство России рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы сдержать рост дефицита бюджета и сохранить резервы Фонда национального благосостояния. Об этом Reuters рассказали четыре источника.

В прошлом году Владимир Путин пообещал не вносить существенных изменений в налоговую систему до 2030 года. Несмотря на это, он может согласовать повышение правительством НДС с 20% до 22%, считают источники Reuters.

Россиянам повысят налоги «ради справедливости»
Россиянам повысят налоги «ради справедливости»
Путин вернет систему 90-х годов, хотя еще недавно критиковал ее и говорил, что она не заработает в России. Богатых она опять не коснется
Общество

Сократить дефицит бюджета, не повышая налоги, невозможно, читает один из собеседников издания. Он объяснил, что российские власти не могут сократить военные расходы, а расходы на социальную сферу можно сократить лишь незначительно.

«Это как поросенка стричь — визга много, толку мало. Если бы можно было срезать 1-2 триллиона рублей — конечно, но такие суммы не сократишь, их просто нет. Можно срезать несколько миллионов, может, сотен», — сказал источник.

Также один из собеседников Reuters сказал, что повышение налогов остается единственным способом сократить дефицит бюджета при действующем бюджетном правиле. Согласно этому правилу, доходы от энергоносителей, превышающие целевую цену на нефть, должны направляться в резервный фонд.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил РБК, что доходы бюджета в 2026 году рассчитываются исходя из прогнозируемой средней цены 59 долларов за баррель Urals.

«Как можно сократить дефицит, соблюдая бюджетное правило? Только за счет повышения налогов, поскольку сокращать практически нечего», — объяснил источник.

Пенсионная спецоперация
Пенсионная спецоперация
Российские власти тайно провели пенсионную реформу. Они хотят использовать 5 триллионов рублей сбережений россиян
Общество

По данным «Известий», партия «Справедливая Россия — За правду» должна 18 сентября внести в Госдуму предложение ввести разовый налог в 10% на сверхприбыль кредитных организаций, которую они получили за счет высокой процентной ставки Центробанка. По данным издания, эту идею также поддержали КПРФ и ЛДПР, однако в «Единой России» эту идею восприняли «со скепсисом».

Неделю назад о возможном повышении НДС со ссылкой на источник сообщил The Bell. Собеседник издания заявил, что «налоги точно будут поднимать» и чиновники уже завершают обсуждение этой реформы. Правительство внесет проект бюджета в Госдуму к концу сентября.

