Политика

СМИ: Россия может сократить невоенные расходы уже в этом месяце

2 минуты чтения

Сокращение доходов от продажи нефти и рост дефицита бюджета могут вынудить Россию уже в этом месяце урезать некоторые невоенные расходы. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, сочетание растущих военных расходов, замедления темпов роста, укрепления рубля и снижения цен на нефть вынуждает Москву принимать трудные решения. Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил о падении российской экономики почти до нуля.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Несмотря на то, что доходы от продажи нефти и газа незначительно выросли в июле, базовые доходы все еще остаются низкими, и теперь ожидается, что Россия завершит год с дефицитом бюджета значительно выше запланированного. По данным издания, этот дефицит ложится тяжелым бременем на правительство, которое должно представить бюджет на 2026 год уже в середине сентября.

«Когда запасы и доходы от нефти были обильными, Россия жила иллюзией, что может решить любую социальную проблему с помощью денег. Но теперь этих денег больше нет в таких же объемах, поэтому пришло время определить приоритеты», — заявила научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по России и Евразии Александра Прокопенко.

Газета пишет, что небольшое сокращение расходов в бюджете, вероятно, коснется невоенных инфраструктурных проектов и субсидий для непрофильных областей, таких как футбольные клубы и убыточные санатории. По словам главы комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации Анатолия Артамонова Анатолия Артамонова, Россия могла бы «изыскать до двух триллионов рублей» если бы пошла по этому пути.

Экономисты уверены, что оставшийся дефицит Россия сможет покрыть за счет заимствований, обслуживание которых стало дешевле из-за снижения ЦБ ставки с рекордных 21% до 18%. Судя по заявлению на Восточном экономическом форуме, Путин предпочитает именно этот вариант, отмечает газета.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Россия также может прибегнуть к использованию своего резервного фонда — газета назвала этот вариант «менее привлекательным», поскольку Москва потратила половину этого фонда на войну.

Несмотря на растущее давление, российские власти придерживаются подхода эпохи Иосифа Сталина «все для фронта, все для победы», и с начала полномасштабного вторжения военные расходы в номинальном выражении почти удвоились, отмечает Financial Times. Согласно наблюдениям собеседников газеты, даже в случае перемирия между Москвой и Киевом, «эта ментальность расходования средств не обязательно изменится в одночасье». 

Эксперт по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге добавил, что Россия настолько истощила свои запасы бронетехники во время войны, что танковым заводам страны придется работать на полную мощность «в течение многих лет», чтобы восполнить запасы.

