Представитель Вьетнама Дык Фук одержал победу в конкурсе песни «Интервидение», получив 422 балла от жюри. Он исполнил композицию Phù Đổng Thiên Vương, говорится в соцсетях конкурса.

Второе место заняли The Nomad Trio из Кыргызстана (373 балла), третье — Дана аль-Мир из Катара (369). При этом представлявший на конкурсе Россию Shaman (Ярослав Дронов) попросил не оценивать его выступление, объяснив это тем, что «по законам гостеприимства [он] не имеет права претендовать на победу» и что Россия «уже победила».

Как пишет ТАСС, вьетнамский исполнитель заявил, что после отказа Дронова от участия в голосовании жюри его шансы на победу сильно выросли. Также российское агентство утверждает, что Дык Фук пообещал отправить свой выигрыш — победителю «Интервидения» полагается приз в 30 миллионов рублей — на благотворительность в России.

Кроме того, уже во время конкурса стало известно, что исполнительница Vassy, австралийка греческого происхождения, которая должна была представить США, не будет участвовать в «Интервидении». Ведущие конкурса объяснили это «политическим давлением» со стороны Австралии. Ранее в смотре «по семейным обстоятельствам» отказался участвовать другой представитель США Брэндон Ховард.

«Агентство» отмечает, что «Интервидение» началось с видеообращения Владимира Путина, после чего выступил глава российского МИД Сергей Лавров. В конце конкурса прозвучали песни любимой группы Путина «Любэ». Ее продюсер Игорь Матвиенко был в составе жюри от России. Также в жюри оказался американец Линн Тернер, работавший с Rainbow и Deep Purple, который ездил с концертом в Крым в 2016 году.

Всего в «Интервидении» приняли участие более 20 стран, среди которых были Китай, Индия, Куба, Сербия, Египет, Беларусь и Бразилия.