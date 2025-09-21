EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Вьетнам выиграл «Интервидение»

2 минуты чтения 12:04 | Обновлено: 12:05

Представитель Вьетнама Дык Фук одержал победу в конкурсе песни «Интервидение», получив 422 балла от жюри. Он исполнил композицию Phù Đổng Thiên Vương, говорится в соцсетях конкурса. 

Второе место заняли The Nomad Trio из Кыргызстана (373 балла), третье — Дана аль-Мир из Катара (369). При этом представлявший на конкурсе Россию Shaman (Ярослав Дронов) попросил не оценивать его выступление, объяснив это тем, что «по законам гостеприимства [он] не имеет права претендовать на победу» и что Россия «уже победила».

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Как пишет ТАСС, вьетнамский исполнитель заявил, что после отказа Дронова от участия в голосовании жюри его шансы на победу сильно выросли. Также российское агентство утверждает, что Дык Фук пообещал отправить свой выигрыш — победителю «Интервидения» полагается приз в 30 миллионов рублей — на благотворительность в России.

Кроме того, уже во время конкурса стало известно, что исполнительница Vassy, австралийка греческого происхождения, которая должна была представить США, не будет участвовать в «Интервидении». Ведущие конкурса объяснили это «политическим давлением» со стороны Австралии. Ранее в смотре «по семейным обстоятельствам» отказался участвовать другой представитель США Брэндон Ховард.

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

«Агентство» отмечает, что «Интервидение» началось с видеообращения Владимира Путина, после чего выступил глава российского МИД Сергей Лавров. В конце конкурса прозвучали песни любимой группы Путина «Любэ». Ее продюсер Игорь Матвиенко был в составе жюри от России. Также в жюри оказался американец Линн Тернер, работавший с Rainbow и Deep Purple, который ездил с концертом в Крым в 2016 году.

Всего в «Интервидении» приняли участие более 20 стран, среди которых были Китай, Индия, Куба, Сербия, Египет, Беларусь и Бразилия.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября

Самое читаемое

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max