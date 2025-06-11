Представитель США выступит на «Интервидении»

В российском музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие представители США, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

«Действительно, США подтвердили участие в «Интервидении». Имена участников будут известны позже», — заявил собеседник агентства.

Россию на «Интервидении» представит Shaman с песней «Прямо по сердцу». Также известно, что на конкурсе выступят Слободан Тркуля и музыкальная группа Balkanopolis из Сербии.

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По задумке российских властей, «Интервидение» должно стать альтернативой «Евровидению», от участия в котором Россию отстранили после полномасштабного вторжения в Украину. Согласно указу Владимира Путина, конкурс пройдет 20 сентября в Москве.

По данным ТАСС, в «Интервидении» уже согласились принять участие 20 стран, включая все государства БРИКС. Конкурс с таким же названием существовал проводился Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT) в 1960–1980-х годах. Эта организация объединяла в основном социалистические страны, которые были зависимы от СССР, при этом в ее конкурсе также участвовали Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

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На третий день войны в Украине российские телеканалы ВГТРК, «Первый» и «Радио дом “Останкино”» приостановили членство в Европейском вещательном союзе. Представители компаний назвали отстранение России от участия в «Евровидении» 2022 года «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

На конкурсе «Евровидение-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефанія». Члены жюри поставили группу на четвертое место, при этом народное голосование вывело украинских исполнителей в лидеры.